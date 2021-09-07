L’Oréal Україна провела День корпоративної відповідальності Citizen Day-2021

Уже понад 12 років співробітники компанії долучаються до суспільно-благодійної діяльності, а захід підтримує місцеві соціальні, екологічні та громадські організації.

Солідарність співробітників — невід’ємна частина корпоративної соціальної відповідальності. Citizen Day — день, коли працівники L’Oréal можуть взяти участь у різноманітних соціальних ініціативах, як оновлення приміщень соціальних або громадських організацій, різноманітні роботи для малозабезпечених верств населення, підтримка молодих підприємців, прибирання сміття або проведення семінарів щодо поліпшення добробуту для вразливих груп населення.

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У 2021 році спільними зусиллями команді L’Oréal Україна вдалося зробити чимало. 3 вересня всі співробітники компанії, поділені на три групи, долучилися до Дня соціальної відповідальності.

Донація крові

У супроводі волонтерів громадської організації Агенти крові перша група співробітників брала участь у донації крові для Національного інституту судинно-серцевої хірургії імені Амосова. Понад 50 співробітників L’Oréal Україна взяли участь у донації та забезпечили Інститут Амосова 17 літрами крові.

Висадження дерев

Турбота про довкілля, збереження біорізноманіття та скорочення викидів СО2 залишаються пріоритетними напрямами стратегії сталого розвитку L’Oréal. Тож, волонтери другої групи L’Oréal Україна спільно з громадською організацією Київ Квітучий долучилися до висадження понад 150 саджанців: дерев у міжквартальному сквері на вулиці Васильківській у Києві та озеленення дитячого майданчика на території скверу.

Плогінг

Збільшення кількості утворення відходів та нераціональне поводження з відходами залишаються актуальними проблемами сьогодення. Традиційно, у межах Дня корпоративної соціальної відповідальності співробітники L’Oréal по всьому світу долучаються до прибирання прибережних зон та очищення океанів від пластику. Саме тому у 2021 році співробітники L’Oréal Україна приєдналися до екологічної ініціативи — плогінгу, який передбачає поєднання фізичної активності, легкого бігу та збирання сміття. Понад 80 співробітників L’Oréal Україна зібрали 116 кг сміття на Оболонській набережній у місті Києві.

Підтримка неприбуткових організацій

У часи пандемії громадські організації потребують ще більшої допомоги зі сторони бізнесу. Також L’Oréal Україна підтримала ініціативу міжнародного благодійного фонду "Давай допоможемо" та долучилася до проведення ремонтних робіт на інклюзивному дитячому майданчику у сквері імені В.П. Чкалова у місті Києві. Окрім цього компанія забезпечила притулок для тварин "Сіріус" ремонтними матеріалами з метою оновлення його приміщень.