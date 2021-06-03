В Україні злетять ціни на житло. Як і чому здорожчає нерухомість — пояснює експерт

У 2020 році експерти давали неоднозначні прогнози щодо зростання цін на житло у Києві та Київській області. З одного боку, через вимушені карантинні заходи, пов'язані з поширенням пандемії, вони не радили споживачам інвестувати в нерухомість, адже вбачали можливу економічну кризу. Однак, в результаті, рацію мали саме оптимісти, адже за результатами 2020 року середня вартість житла у столиці підвищилась в усіх сегментах первинної нерухомості: економ-клас — на 14,4%, комфорт-клас — на 9%, бізнес-клас — на 7,1%, преміум-клас — на 14,4%.

З початку 2021 року ми знову спостерігаємо динаміку росту цін на нерухомість в Києві та Київській області. Чого очікувати в 2021 році? Чи є тенденції до зниження вартості квартир у новобудовах та чи варто інвестувати в новобудови? З такими питаннями ми звернулись до експерта ринку нерухомості, директора Будівельної групи "Синергія" Ігоря Оверка.

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Ціни на нерухомість знову йдуть вгору, і найближчим часом є передумови до росту вартості на квадратні метри на ринку. Динаміка росту цін на житло у новобудовах має об’єктивні причини.

1. Зменшення пропозиції та збільшення попиту на житло.

Насправді купувати більше не стали, а зменшилась кількість пропозицій. Справа у тому, що на ринку нерухомості Києва та Київської області є багато недобросовісних забудовників, які своїми діями впливають на споживацький настрій, формуючи негативне інформаційне поле. Так, у зв’язку з крахом "УкрБуду" та Банку "Аркада", об'єми інвестицій у проєкти нерухомості дещо зменшилися.

Якщо до цього значна частина забудовників залучала інвесторів на етапі котловану, а далі, за рахунок подальших продажів, добудовували житлові комплекси, то сьогодні вони вимушені будувати за свої власні кошти. Здебільшого, у невеликих девелоперських компаній немає такого капіталу, а тому вони вимушені брати кредити у банках або взагалі не будувати. Тож природний відбір на ринку нерухомості Києва та Київської області зменшив кількість пропозицій, що має безпосередній вплив на вартість квадратного метру для споживача з підвищенням попиту на готові об’єкти нерухомості.

2. Підвищення цін на будівельні матеріали та комплектуючі, що спостерігається з березня поточного року.

Зокрема, вартість цегли та блоків в Україні підвищилась на 30%, металу на 43%. Це пов'язано з подорожчанням сировини, палива та логістики для промислових підприємств. Також слід відзначити, що ринок Білорусі, з яким була налагоджена довгострокова співпраця щодо постачання мінеральної вати та фанери, сьогодні є закритим для торгівлі, тому забудовникам довелось переорієнтуватися на національного виробника. Це позитивна тенденція, що має безпосередній вплив на розвиток української економіки, однак ціни в них вищі. Тож, у цілому, подорожчання матеріалів вплинуло на ріст собівартості будівництва до 70%.

3. Підвищення конкурентоспроможності забудовників на ринку нерухомості

Конкуренція на ринку нерухомості Києва та Київської області тільки зростає. Тому забудовники дедалі частіше пропонують унікальні рішення чи концепції проєктів з метою диференціації на ринку. Розробка та впровадження "фішок" коштує додаткових витрат для будівельних компаній.

Сьогодні просто must have розвивати власну інфраструктуру в нових житлових районах, яка б задовільняла всі потреби жителів у комфорті. До прикладу, в нашому новому ЖК "Синергія Сіті", що будується в концепції "місто в місті", крім комерційної нерухомості ми передбачили у генплані та вже будуємо сучасну школу з басейном на 1 300 учнів та дитячі садочки за власний рахунок.

Крім того, дуже важливим є слідування сучасним трендам. Поширення пандемії та, як наслідок, впровадження вимушених карантинних обмежень, вплинули на популярність дистанційної роботи. Тобто сьогодні крім комфортних умов у власній квартирі для споживачів є важливим і благоустрій прибудинкової території, де вони могли б проводити вільний від роботи час чи вийти на прогулянку. До прикладу, ми у Будівельній групі "Синергія" значну увагу приділяємо ландшафтному дизайну прибудинкової території навколо комплексу та реалізуємо її в концепції "двір-парк".

Також споживач звертає увагу на співвідношення ціна-якість на ринку нерухомості. Тобто використання якісних екологічних матеріалів у будівництві та оздоблені будинків є великою перевагою. "Синергія" на цьому не економить. Ми використовуємо технологічні віконні профілі від компанії REHAU, надійні ліфти від фірми OTIS та інше. Це все має безпосередній вплив на ріст собівартості будівництва для забудовника, а отже, в кінцевому рахунку, і для споживача.

"Переконаний, що у довгостроковій перспективі тенденція до подорожчання цін на житло на ринку нерухомості буде продовжуватись і надалі. Тому не варто чекати на те, що через півроку чи рік ціни знизяться", — резюмував Ігор Оверко.

Підтвердженням тому, що ціни на ринку нерухомості будуть тільки зростати, Ігор Оверко надав нам динаміку росту цін на квадратні метри одного із найпопулярніших житлових комплексів у передмісті столиці, м. Ірпінь — "Синергія Сіті".

"На старті монолітних робіт нової черги ЖК "Синергія Сіті" у червні 2020 року вартість одного квадратного метру однокімнатної квартири площею 37,86 м2 становила 14700 грн, двокімнатної квартири загальною площею 52,29 м2 — 13700 грн. А вже у квітні 2021 року на старті продажів наступної черги вартість одного квадратного метру при купівлі однокімнатної квартири площею 37,37 м2 становить 19500 грн, для двокімнатної квартири площею 53,21 м2 — 19000 грн. Тобто за рік приріст склав 33-39% відповідно", — повідомив Ігор Оверко.

Таким чином, підвищення собівартості будівництва проєктів нерухомості для забудовників має безпосередній вплив на ріст цін за квадратний метр для споживача. В той же час інвестори мають унікальну можливість заробити на інвестиціях в нерухомість до 39% на рік! Такий приклад, як ЖК "Синергія Сіті", демонструє, що інвестиції в нерухомість — це безпечно та надійно, адже по мірі введення в експлуатацію нових черг проекту підвищуватиметься ціна на квадратні метри, так як і надійність інвестиції саме в цей житловий комплекс.

"Так що моя вам порада: не відкладайте на завтра — інвестуйте сьогодні. Ви ще можете придбати квартиру за старою ціною. Зараз найвигідніший момент, щоб здійснити мрію про власне житло або заробити", — переконаний Ігор Оверко.