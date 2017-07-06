Ложкин с Пивоварским создали инвест-компанию

Экс-глава администрации президента Украины Борис Ложкин и экс-министр инфраструктуры Андрей Пивоварский создали инвестиционную компанию. Об этом сообщает liga.net.

Компанию Самаан Капитал зарегистрировали 27 мая 2016 года. Возглавляет компанию Андрей Пивоварский, а единственным акционером является кипрская Энсистар лимитед, с уставным капиталом 1,25 млн грн. Конечный бенефициар — Борис Ложкин.

По данным источника liga.net, компания пока готовится к полноценному запуску и носит "техническое" название. Пивоварский основал "Самаан" еще год назад, но, по словам источника, недавно в проект вошел Ложкин, и они думают над сменой названия.

По его словам, компания будет заниматься инвестициями в украинские и в европейские проекты, слияниями-поглощениями, операциями с недвижимостью. На первых порах она будет вкладывать средства Ложкина, в дальнейшем планирует привлекать капитал институциональных инвесторов.

При этом собеседник допустил, что для выхода на европейский рынок компания будет привлекать западных партнеров. К 2019 году Ложкин и Пивоварский рассчитывают создать инвестиционный фонд, о чем объявят дополнительно.





Борис Ложкин возглавлял администрацию президента в 2014-2016 гг., сейчас на общественных началах занимает пост секретаря Национального инвестиционного совета. Ранее был учредителем и владельцем медиа-холдинга UMH, который в 2013 г. продал группе компаний ВЕТЭК Сергея Курченко.



Андрей Пивоварский в 2014-2016 гг. возглавлял Министерство инфраструктуры Украины, ранее работал в инвесткомпании Dragon Capital и генеральным директором группы компаний Континиум.