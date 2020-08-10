Львовский авиаремонтный завод ведут к банкротству — СМИ

Руководство государственного Львовского авиаремонтного завода (ЛДАРЗ) скрывает данные о финансовом состоянии предприятия: на официальном сайте завода до сих пор так и не обнародовали финансовый отчет за первое полугодие 2020 года, хотя государственный концерн "Укроборонпром" уже отчитался об общих показателях работы оборонного сектора. Об этом пишет "Комсомольская правда".

На официальном сайте предприятия действительно последний отчет о финансовом состоянии датируется еще 2018 годом. Тем временем участники рынка отмечают, что ситуация на заводе ухудшается последний год-полтора, хотя объективных причин для этого нет.

"Дефицит денежных средств создан искусственно — предприятие целенаправленно ведут к банкротству. Возможно, для последующего его выкупа за бесценок или смены руководителя", — пишет издание.

Сегодня, говорится в публикации, реальное управление предприятием сосредоточено в руках замдиректора Владимира Пузыря, который со своими коллегами Кравчуком и Масловым постоянно докладывают в Киев о "саботаже" со стороны сотрудников завода, хотя до недавнего времени ЛДАРЗ показывал стабильный рост прибыли.

"На сегодняшний день эти руководители сосредоточены не на развитии предприятия, а на организации закупок у "правильных" поставщиков, которых легко можно поставить под контроль. Качество закупаемых запчастей отошло на второй план, а информация о скандалах, просочившаяся в СМИ, объясняется "информационными атаками российских пропагандистских ресурсов". Ни на многочисленные нарушения при закупках, ни на обращения людей, которых Пузырь и его команда пытаются дискредитировать, "Укроборонпром" не реагирует. И очевидно, что процессы, направленные на уничтожение завода, от которого зависит обороноспособность страны, возможны только при покровительстве чиновников "Укроборонпрома", отвечающих за авиационную отрасль", — пишет издание.