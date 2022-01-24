Людмила Севрюк, директор «Брокард-Украина», о принципах, позволяющих ее компании оставаться лидером парфюмерного рынка

«Брокард-Украина» — пионер парфюмерной отрасли. Компания активно экспериментирует и внедряет инновации. Она не только смогла отстоять свое место на рынке во время самых непростых кризисов в Украине, но и продолжает наращивать рыночную долю.

Изменился ли за годы вашей работы ритейл-бизнес в Украине?

Когда мы начинали четверть века назад, ритейла в современном формате еще не было: в больших городах работали универмаги, специализированные магазины и киоски.

Можно с уверенностью сказать, что за 25 лет ритейл в Украине родился, вырос и стабилизировался. Его становление неразрывно связано с развитием коммерческой недвижимости. Профессиональным ТЦ, где представлены национальные и международные сетевые магазины, еще не исполнилось и 20 лет. Одним из первых современных торговых центров был киевский «Глобус», открывшийся в 2002 году. В нем работает магазин BROCARD — наш первый парфюмерно-косметический магазин открытого типа площадью около 500 кв. м со свободным доступом к товарам и тестерам.

Сейчас розница переживает переломный момент: она трансформируется, становится омниканальной. Клиентский опыт формируется в офлайне и онлайне. Эти каналы конкурируют и одновременно дополняют друг друга.

В настоящий момент розница переживает переломный момент: она трансформируется, становится омниканальной.

20 лет назад рынок парфюмерии и косметики был "черным", сейчас ситуация улучшилась?

Ситуация улучшилась, но говорить о прозрачности рынка пока рано. Да, у нас построены современные ТРЦ и магазины, клиенты привыкли к хорошему шопингу. Но далеко не вся розница ведет прозрачную торговлю, когда товар официально завозят через таможню с уплатой всех налогов и сборов, а покупателю выдают фискальный чек.

Безусловно, очень много компаний, которые, как и мы, работают в правовом поле, но, к сожалению, рынок до сих пор остается "серым", особенно в онлайне. Чтобы вынудить рынок работать по правилам, 20 лет оказалось недостаточно.

Ваша компания много внимания уделяет бренду работодателя. Какова ваша политика в этом направлении?

Мы никогда специально не ставили цель показать компанию хорошим работодателем, а просто внимательно подбираем коллег в команду, честно и открыто с ними взаимодействуем. Так и формируется бренд работодателя. Люди у нас трудятся долго. Сегодня в компании 1791 сотрудник, 32 человека работают более 20 лет, а почти 500 — свыше 10 лет. Это уникальный случай для нашего рынка. Одни выбрали для себя профессию консультанта и не изменяют ей, а совершенствуются как эксперты. Другие сделали карьеру: стали администраторами, управляющими магазинами, руководителями отделов и департаментов в центральном офисе. За годы работы в компании многие получили и первое, и второе образование. У нас более 80% сотрудников с высшим образованием.

Я считаю, что бренд работодателя формируют правила, а представляют его и развивают люди. Политика нашей компании проста: всегда выполнять свои обязательства, соблюдая требования законодательства и опираясь на здравый смысл. У нас официальное оформление, "белая" зарплата, оплачиваемые больничные и отпуск и многое другое. Наши коллеги спокойно уходят в декретный отпуск, иногда два-три раза, а затем возвращаются на любимую работу. Мы охотно помогаем сотрудникам развиваться и расти профессионально, получать первое, второе или дополнительное образование.

Бренд работодателя формируют правила, а представляют и развивают его люди





Как влияет корпоративная культура на различные показатели? Насколько важно, чтобы в компании работала команда единомышленников?

Команда единомышленников — это идеальный вариант и мечта руководителя. К сожалению, в жизни так бывает не всегда. Главное, чтобы люди разделяли ценности компании. Мы работаем в сфере обслуживания, и для нас самое важное, чтобы сотрудники магазинов были клиентоориентированными и любили людей. Если человеку не хватает знаний по специфическому продукту, но он доброжелателен, открыт к общению и заинтересован найти лучшее решение для клиента, то у него обязательно все получится. А если эта культура развита у большинства, то компания будет привлекательной.

Мы работаем в сфере обслуживания, и для нас самое важное, чтобы сотрудники магазинов были клиентоориентированными и любили людей

Развитие персонала — что это значит для вашей компании? Насколько квалифицированный персонал важен для конкурентного рынка?

Наш приоритет — это личное развитие. Профессиональное развитие персонала, безусловно, очень важно, поскольку в нашем ассортименте более 300 брендов с интересной историей и множество продуктов специального действия. В BROCARD создан собственный учебный центр. В нем работают настоящие эксперты, которые предлагают яркие эмоциональные тренинги и онлайн-обучение. Они разработали много обучающих программ и тренингов, количество и разнообразие которых при переходе в онлайн только возросло.

Клиентам важно, чтобы консультант имел не только специальные знания, но и был интересным собеседником. Поэтому мы всячески поддерживаем развитие и обучение людей не только в рамках специальности. Можно учиться и развиваться, а мы с удовольствием компенсируем часть стоимости обучения или создадим благоприятные условия для совмещения работы и обучения.

Готовы ли вы трудоустроить людей, имеющих другое мнение?

Конечно. Если человек имеет свое мнение, которое не совпадает с мнением коллег или руководства, и готов его озвучить, это прекрасно. Когда коллеги по-разному смотрят на одни и те же вещи, это помогает расширить мировоззрение компании, избежать или уменьшить количество ошибок и увидеть новые возможности. Идеальный вариант.