Марина Воронянская, Европейский страховой альянс: о диджитализации и трендах в отрасли

Какие тренды, мировые или украинские, влияют на отрасль?

В Украине в связи с принятием закона о "сплите" изменится система регуляции рынка страховых услуг. Функции надзора за отраслью перейдут к НБУ. Рынок становится прозрачнее и ближе к клиенту. Мы стремимся к тому, чтобы страхование стало для украинцев необходимым элементом защиты, как и во всем цивилизованном мире. Сейчас идет имплементация практик и директив страхового рынка ЕС в законодательство Украины. Глобальный мировой тренд — диджитализация.

Какие услуги страхования сейчас наиболее популярны в Украине? Как менялись предпочтения украинцев в страховых продуктах? Что было популярно до 2000-х, в середине нулевых и сейчас?

Об изменениях потребительских предпочтений мы можем судить не понаслышке, ведь Европейский страховой альянс в 2019 году отметил свой 25-летний юбилей.

Востребованным у населения было и остается моторное страхование — ОСАГО и КАСКО, меняются только продукты, совершенствуются условия. Сейчас благодаря диджитализации ОСАГО водители могут приобрести полис онлайн и сразу проверить его валидность в базе МТСБУ, предъявить документ на экране своего смартфона, а в случае ДТП оформить электронный европротокол. Европейский страховой альянс принял активное участие в запуске в Украине электронного полиса автогражданки, а с февраля 2017 года работает в системе прямого урегулирования убытков.

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В чем главное преимущество ваших продуктов перед аналогичными продуктами конкурентов?

Наши продукты персонализированные. Европейский страховой альянс — это не финансовый супермаркет с огромным стандартным набором. Мы мобильные и гибкие в принятии решений, быстро реагируем на изменения. Наша фишка — "индпошив": под каждый запрос корпоративного клиента мы готовим индивидуальное предложение, но при этом не забываем о комфорте и удобстве наших розничных клиентов.

Европейский страховой альянс — это не огромный финансовый супермаркет со стандартным набором продуктов, а ателье страхового "индпошива"

Считаю, что залог качественного обслуживания — наличие собственного технического и медицинского ассистанса. Так, в Европейском страховом альянсе круглосуточно работает медицинский ассистантский центр, принимая более 1 тыс. звонков в сутки.

Аварийные комиссары и эксперты-оценщики, имеющие необходимую квалификацию, выезжают на место события, проводят фото- и видеофиксацию, определяют степень повреждения имущества. Все владельцы полисов автогражданки от нас получают в подарок право на бесплатную консультацию адвоката.

На чем компания сосредоточится в будущем? Что станет лейтмотивом вашей деятельности с учетом возрастающей турбулентности экономики?

Полученная награда укрепила нас в желании развивать нишу страхования объектов зеленой энергетики. Долгосрочные иностранные инвестиции, передовые технологии, особенности юридического сопровождения и международного перестрахования делают эти проекты интересными для нас.

В 2020 году мы продолжим совершенствовать сервис, который предоставляем клиентам. Поскольку многие задачи выполняются с помощью цифровых технологий, мы приняли стратегически важное решение и закрыли все нерентабельные офисы продаж, заменив их одним — виртуальным. В то же время для удобства клиентов создали пункты по приему заявлений о страховом событии на территории СТО-партнеров по всей Украине. Используя современное программное обеспечение, мы объединили в единую информационную систему все рабочие точки компании, в том числе фронт-офис и обширную сеть агентов, и можем отслеживать состояние дел в режиме реального времени. Сотрудники службы сервисной поддержки оттачивают навыки общения на тренингах и семинарах, проходят тестирование при помощи диалогового тренажера.

Будем и дальше осваивать цифровые технологии, чтобы постоянно быть на связи с нашими клиентами как офлайн, так и онлайн: в офисе, по телефону, в чате, в Facebook, Telegram и др.