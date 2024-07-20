Масові перевірки ТЦК призвели до збоїв у виробництві на "АрселорМіттал Кривий Ріг"

Вранці 19 липня на вхідних шляхах до "АрселорМіттал Кривий Ріг" відбулась масова перевірка представниками територіальних центрів комплектування (ТЦК), що призвело до значних збоїв у виробничих процесах підприємства.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Там зазначили, що через ці перевірки частина персоналу не змогла вчасно потрапити на робочі місця, що поставило під загрозу стабільну роботу підприємства, яке зараз намагається вижити та працювати для держави та людей.

"Через дії ТЦК не відбулось своєчасної прийому-передачі робочої зміни, відбулась зупинка одного з ключових агрегатів прокатного виробництва і підприємство зазнало втрат з виробництва прокату", - йдеться в повідомленні.

В компанії наголосили, що "АрселорМіттал Кривий Ріг" завжди діє в правовому полі та співпрацює з державними інституціями, включаючи сферу мобілізації. Наразі понад 3000 працівників підприємства захищають країну в лавах ЗСУ, 167 з них загинули.

Представники підприємства вважають дії ТЦК демотиваційними та такими, що можуть спричинити подальші зупинки виробничих підрозділів. Вони сподіваються, що ці процеси будуть впорядковані, з урахуванням специфіки та важливості безперебійної роботи стратегічного підприємства, яке є найбільшою іноземною інвестицією в Україні та найбільшим гірничо-металургійним комбінатом країни.

Нагадаємо, "АрселорМіттал Кривий Ріг" доєднався до позиції ряду інших енергоємних підприємств України, які висловили занепокоєння щодо необґрунтовано завищеної вимоги обов’язкового імпорту електроенергії. У компанії наголосили, що в таких умовах подальше виробництво стає суттєво збитковим і завод не може бути конкурентоспроможними на світовому ринку металургійної продукції.

Зауважимо, "ArcelorMittal Кривий Ріг" - найбільший виробник сталевого прокату в Україні. Спеціалізується на випуску довгомірного прокату, зокрема арматури та катанки.

ArcelorMittal володіє в Україні найбільшим гірничо-металургійним комбінатом "ArcelorMittal Кривий Ріг" і низкою малих компаній, зокрема, ПАТ "ArcelorMittal Берислав".