Массовые проверки ТЦК привели к сбоям в производстве на "АрселорМиттал Кривой Рог"

Утром 19 июля на входных путях "АрселорМиттал Кривой Рог" состоялась массовая проверка представителями территориальных центров комплектования (ТЦК), что привело к значительным сбоям в производственных процессах предприятия.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Там отметили, что из-за этих проверок часть персонала не смогла вовремя попасть на рабочие места, что поставило под угрозу стабильную работу предприятия, сейчас пытающегося выжить и работать для государства и людей.

"Из-за действия ТЦК не произошло своевременной приемки-передачи рабочей смены, произошла остановка одного из ключевых агрегатов прокатного производства и предприятие понесло потери по производству проката", — говорится в сообщении.

В компании отметили, что АрселорМиттал Кривой Рог всегда действует в правовом поле и сотрудничает с государственными институтами, включая сферу мобилизации. В настоящее время более 3000 работников предприятия защищают страну в рядах ВСУ, 167 из них погибли.

Представители предприятия считают действия ТЦК демотивационными и могут повлечь дальнейшие остановки производственных подразделений. Они надеются, что эти процессы будут упорядочены с учетом специфики и важности бесперебойной работы стратегического предприятия, которое является крупнейшей иностранной инвестицией в Украине и крупнейшим горно-металлургическим комбинатом страны.

Напомним, "АрселорМиттал Кривой Рог" присоединился к позиции ряда других энергоемких предприятий Украины, которые выразили обеспокоенность по поводу необоснованно завышенного требования обязательного импорта электроэнергии. В компании подчеркнули, что в таких условиях дальнейшее производство становится существенно убыточным и завод не может быть конкурентоспособным на мировом рынке металлургической продукции.

Отметим, "ArcelorMittal Кривой Рог" – крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.

ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности, ПАО "ArcelorMittal Берислав".