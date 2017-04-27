МАУ получила 390 млн гривень чистой прибыли в 2016 году

Согласно годовому отчету компании в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), ее чистый доход за прошлый год вырос на 36% — до 17,829 млрд грн.
Как сообщалось, в 2015 году МАУ сократили чистый убыток в 3,2 раза по сравнению с 2014 годом, чистый доход вырос на 91% — до 13,133 млрд грн
МАУ является крупнейшей украинской авиакомпанией. Одним из конечных бенефициаров компании является бизнесмен Игорь Коломойский. Во флоте МАУ эксплуатируется 39 самолетов: 35 среднемагистральных, четыре дальнемагистральных.
Ее базовый аэропорт "Борисполь" является крупнейшим в Украине. Примечательно, что он также показывает хорошие финансовые результаты. В январе-марте 2017 года получил чистую прибыль в размере 372,293 млн грн. Это в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период 2016 года.
Согласно финансовому отчету аэропорта, обнародованному в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), его чистый доход в первом квартале вырос на 32,7% — до 894,5 млн грн.
Международный аэропорт "Борисполь" является крупнейшим в Украине с общей занимаемой площадью около 1 тыс. га. Имеет две взлетно-посадочных полосы: одну — длиной 4 тыс. м, шириной 60 м, вторую — длиной 3,5 тыс. м, шириной 63 м. На его территории расположены четыре пассажирских терминала и почтово-грузовой комплекс.