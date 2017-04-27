МАУ получила 390 млн гривень чистой прибыли в 2016 году

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ, Киев) по итогам 2016 года получила чистую прибыль в размере 387,885 млн грн по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Годом ранее был зафиксирован чистый убыток 504,923 млн грн.

Согласно годовому отчету компании в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), ее чистый доход за прошлый год вырос на 36% — до 17,829 млрд грн.

Как сообщалось, в 2015 году МАУ сократили чистый убыток в 3,2 раза по сравнению с 2014 годом, чистый доход вырос на 91% — до 13,133 млрд грн

МАУ является крупнейшей украинской авиакомпанией. Одним из конечных бенефициаров компании является бизнесмен Игорь Коломойский. Во флоте МАУ эксплуатируется 39 самолетов: 35 среднемагистральных, четыре дальнемагистральных.

Ее базовый аэропорт "Борисполь" является крупнейшим в Украине. Примечательно, что он также показывает хорошие финансовые результаты. В январе-марте 2017 года получил чистую прибыль в размере 372,293 млн грн. Это в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период 2016 года.