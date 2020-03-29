МАУ в конце года может потерять 60 млн долларов — СМИ

Авиакомпания Международные авиалинии Украины (МАУ) оценивает убытки по итогам года в $60 млн.

Как заявил президент МАУ Евгений Дыхне, затраты компании составляют около $14,5 млн ежемесячно, передает LIGA.net.

По словам Дыхне, затраты компании с учетом всех мероприятий, проведенных в условиях оптимизации деятельности, составляют около 14,5 млн долларов ежемесячно.

"Прихода, как вы сами понимаете, нет. Мы вынуждены справляться собственными силами. Убытки компании по итогам года оптимистично оцениваем в 60 млн долларов", — сообщил Дыхне.

В то же время, Дыхне отмечает, что в МАУ реально оценивают возможности государства, у которого отсутствует стабилизационный фонд на чрезвычайные ситуации.

"Мы написали соответствующие обращения, но понимаем, что помощь не будет такой, как в других государствах. Что мы просим? Предоставить стабилизационный кредит от одного из госбанков на льготных условиях. Но пока никакой ясности от государства в этом вопросе нет", — подытожил он.

Напомним, в данный момент деятельность авиакомпании приостановлена. 35 самолетов, составляющих парк МАУ, находятся на стоянках в базовом аэропорту авиакомпании "Борисполь".

90% персонала авиакомпании с 17-го марта находятся в неоплачиваемых отпусках.