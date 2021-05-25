Мебель Nowy Styl в первом киберцентре Украины

В Киеве открылся UA30 — новейший государственный центр реагирования на киберинциденты, в котором можно получить навыки и знания в сфере защиты от кибератак. Он включает также обновленную тренинговую площадку с уникальной технологией отработки реальных сценариев кибератак в учебной среде.

UA30 — первое учреждение такого типа в Украине. Всего в мире таких киберцентров насчитывается около 20, 6 из которых расположены в США.

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Выбирая мебельные решения для оборудования пространства центра UA30, дизайнеры проекта выбрали продукцию компании "Новый Стиль" — крупнейшего производителя офисной мебели в Европе. Кроме масштабного производства компания предоставляет услуги дизайна, проектирования и планирования офисного пространства.

На сегодня компанией "Новый Стиль" были реализованы такие масштабные государственные проекты, как "Энергоатом" и "Нефтегаз Украины".