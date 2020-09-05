Mercedes-Benz презентовал новый супертехнологичный седан (ВИДЕО)

Немецкая автомобильная компания Mercedes-Benz официально презентовала седан S-Class нового поколения (W223, седьмое поколение модели), сообщает Укравтопром.

Как отмечают в ассоциации, широкая колесная база модели и новый кузов придали автомобилю мускулистый вид. Габаритная длина базовой модели составляет 5 179 миллиметров, ширина — 1 954 мм, высота — 1 503 мм, а колесная база — 3 106 миллиметров.

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Вариант с колесной базой в 3 216 мм длиннее обычного седана на 76 миллиметров.

Фронтальная площадь нового S-Class несколько увеличилась, до 2,5 квадратных метров, а коэффициент аэродинамического сопротивления по сравнению с предыдущей моделью уменьшился.

С показателем Cd от 0,22, S-Class теперь является одним из самых аэродинамических автомобилей в мире. Дизайн передней части новинки определили новая решетка радиатора и фары, которые стали более плоскими и немного меньше фар предшественника.

Впервые Mercedes-Benz предложил опцию — дверные ручки, утопленные в кузов. Они автоматически выдвигаются, когда водитель подходит к авто или поглаживает внешнюю поверхность дверной ручки.

Динамичный дизайн нового флагмана продолжается и в его задней части. Благодаря тщательно просчитанным деталям интерьера и определенным анимированным функциям задние фонари выглядят по-новому качественно.

Интеллектуальный дизайн и инновационный каркас кузова, вместе с нововведениями в системах содержания подтверждают ведущую роль S-Class, когда речь заходит о пассивной безопасности.

Новый алюминиевый гибридный корпус с содержанием алюминия (более 50%) соответствуя многочисленным требованиям: высокий уровень безопасности при столкновениях, снижение веса, а также высокая жесткость кузова обеспечивает выдающиеся характеристики управляемости.

Высокая жесткость корпуса обеспечивает основу для чрезвычайного комфорта от шума и вибраций.

В салоне нового S-Class установлена 12,3-дюймовая цифровая приборная панель с трехмерным отображением информации и вертикальный планшет мультимедийной системы MBUX второго поколения. Она понимает голосовые команды, следит за взглядом, жестами и положением водителя.

В оснащение седана входит проекционный дисплей с дополненной реальностью, 4D-аудиосистема Burmester с 30 динамиками, "умные" сиденья второго ряда с подогреваемыми подушками подголовников, светодиодные фары, которые могут проецировать на дорогу различную информацию.

В области безопасности новый S-Class стал первым из серийных автомобилей, где пассажирам в задней части салона обеспечивается защита при лобовом столкновении за счет задних подушек безопасности.

Благодаря новой функции PRE-SAFE® Impulse Side, кузов автомобиля может подниматься непосредственно перед контактом, если бокового удара не избежать, с помощью активной гидропневматической подвески E-ACTIVE BODY CONTROL.

Первоначально S-Class будет предлагаться с пятью силовыми установками: двумя бензиновыми и тремя дизельными, выдающими от 286 до 435 сил. Позднее появится восьмицилиндровый агрегат, а плаг-ин гибрид с пробегом исключительно на электрической тяге до 100 километров планируется в 2021 году.

В Украине первые автомобили нового S-Class ожидаются уже в конце 2020 года.