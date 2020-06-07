Mercedes-Benz запустил в продажу суперсовременный седан (ФОТО)

Компания Mercedes-Benz приступила к продажам обновленной четырехдверной модели CLS.

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Как соощает "Мотор", палитра цветов пополнилась двумя новыми серебристыми оттенками, версию CLS 400 d дефорсировали; появилась новая информационно-развлекательная система и дополнительные ассистенты активной безопасности.

По информации издания, ключевым новшеством обновленного Mercedes-Benz CLS является медиасистема MBUX, заменившая информационно-развлекательный комплекс Comand.

Опознать более современный седан изнутри можно по сенсорному экрану мультимедийной системы и отсутствию шайбы на центральном тоннеле.

Размеры дисплеев не поменялись: для CLS по-прежнему можно заказать спаренные экраны диагональю 10,25 или 12,3 дюйма.

Другие новшества — расширенные углы у камер кругового обзора, продвинутая система автоторможения, способная реагировать на маневры на перекрёстке, доработанная система контроля слепых зон, которая теперь следит за открытыми дверями.

При этом, обновился и круиз-контроль: теперь система запрашивает данные о дорожной обстановке и превентивно замедляет автомобиль перед опасными участками.

Изменения по моторной гамме коснулись только дизельной версии CLS 400 d 4Matic: в угоду стандарту Евро-7 отдачу агрегата снизили с 340 до 330 лошадиных сил при неизменной тяге 700 Нм.

Обновление CLS приурочено к 2021-му модельному году и должно стимулировать продажи перед полноценным рестайлингом, который состоится через год.

Напомним, летом 2019 года в автомобильной промышленности Германии после почти 10-летнего бума начался спад.

В частности, Daimler продал по всему миру "всего" на 4,6% меньше легковых машин марки Mercedes-Benz, у Volkswagen продажи уменьшились на 2,8%, а у BMW они даже выросли на 0,8%.