Потребрынки 30 минут назад

Рынок металлопластиковых окон в Украине в 2020 году может упасть на 8-10%

Основными трендами 2020 года станет востребованность более дорогих оконных конструкций

Рынок металлопластиковых окон в Украине в 2020 году может упасть на 8-10% Рынок металлопластиковых окон в Украине в 2020 году может упасть на 8-10%
Фото: Steko

В 2019 году у многих компаний по изготовлению металлопластиковых окон продажи "просели" на 10%. В 2020 году эта тенденция сохранится и рынок металлопластиковых окон может упасть еще на 8-10%. Такое мнение высказал Сергей Положай, основатель компании Steko. 

Тем не менее, по его словам, ситуация на рынке все равно значительно лучше, чем ранее. "Если сравнивать цены на окна в 2006 году, то мы продавали одно окно за 100 евро. Спустя два или три кризиса цена за окно опустилась до отметки в 50-60 евро, то есть почти в два раза. Дно было в 2014 году, в 2019 году мы наконец-то отталкиваемся от этого "дна", стоимость окон постепенно достигает реальной стоимости окна, а не демпинговой", — заявил он. 

Для того, чтобы не снижать обороты продажи металлопластиковых изделий, по мнению Полежая, необходимо больше уделять внимания продвижению бренда, развитию дилерской сети, строить корректную работу с дилерами и конечными покупателями. Также аудитория переходит в цифру, а потому продажи с помощью ТВ-рекламы и газет уже не дают такого эффекта как раньше. 

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"По нашим данным, 1 из 10 человек обязательно покупает окно, а сегодня это каждый шестой житель Украины", — рассказал основатель компании Steko Сергей Положай.

В основном активными покупателями являются люди в возрасте 25-40 лет, в большинстве случаев это женщины. Все меньше покупателей, которым больше 55 лет, а молодежи до 25 лет не до квартир и не до окон. Основной клиент сегодня — это средний класс с доходом около 25 тысяч гривен на семью, которые могут купить несколько окон либо разово, либо поэтапно. 

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Как говорит Полежай, в Украине сегодня наблюдается тренд, когда примерно 30% покупателей хотят приобретать окна исключительно немецких производителей с немецкой фурнитурой. Основными трендами 2020 года станет востребованность более дорогих оконных конструкций, уход от сегмента "эконом". Около 30% будет составлять дорогой сегмент, около 50% — средний (хороший профиль, теплый стеклопакет, надежная фурнитура), и на эконом сегмент придется 20% (окна для помещений с пониженными требованиями к энергосбережению, бытовые и производственные помещения). Также он прогнозирует запрос на более широкий модельный ряд фурнитуры и комплектующих, противовзломные окна, безопасные окна для детей и животных, энергосберегающие напыления. 

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