Метінвесту виповнилося 15 років

Найбільшої промислової компанії України — Метінвест сьогодні виповнилося 15 років. Це один з найбільших роботодавців України, де працюють понад 80 тисяч офіційно влаштованих співробітників, а сума виплачених податків за час роботи компанії склала — 165 мільярдів гривень.

Про це повідомляється на сайті, присвяченому 15 річчю компанії — robymo.com.ua.

Відзначається, що Метінвест допомагає генерувати близько 8% ВВП України, і за роки роботи виплавив металу достатнього для зведення 20 тисяч Ейфелевих веж.

Група Метінвест відомий у світі виробник металу, з української сталі побудовано найвищу будівлю Лондона The Shard, найбільший вітрильник Flying Clipper і навіть ворота Панамського каналу.

В Україні сталь компанії використовується в численних об'єктах, це — стадіон "Донбас Арена" в Донецьку, НСК "Олімпійський" в Києві, саркофаг над Чорнобильською АЕС, пішохідно-велосипедний міст через Володимирський узвіз в Києві.

За час роботи компанія інвестувала в розвиток українських міст 2,5 мільярда гривень. Метінвест оснащує лікарні, допомагає боротися з пандемією COVID-19, підтримує екологічні проекти, будує спортивні об'єкти, розвиває громадський транспорт, а у 2021 році почав будівництво університету "Метінвест політехніка", де українці отримають можливість вчитися безкоштовно затребуваним професіям.

Група відмовилася від податкових канікул запропонованих державою під час пандемії COVID-19. Це дозволило містам забезпечувати лікарні всім необхідним, виплачувати заробітну плату працівникам комунальних підприємств і проводити протиепідемічні заходи.

Крім того, підприємства "Метінвесту" — Інгулецький, Центральний і Північний ГЗК — в липні-вересні 2020 року перерахували в казну міста прибутковий податок і плату за землю в подвійному розмірі. За цей період "Метінвест" додатково поповнив бюджети всіх рівнів на 113 млн грн.

На сайті http://robymo.com.ua можна також познайомитися з відео проектом "Робимо українське" про українців, які роблять щось особливе для України, що робить її відомою у всьому світі. Першим героєм серіалу став керівник Київського міжнародного кінофестивалю Молодість Андрій Халпахчі.

Також на сайті за допомогою смартфона можна подивитися в доповненій реальності об'єкти, зведені зі сталі компанії Метінвест.