Международный pr-фестиваль — 2021: "Новая нормальность" индустрии коммуникаций

Оргкомитет XIX Международного PR-Фестиваля, который пройдет под девизом "О дивный новый мир!", обнародовал детальную программу с указанием списка спикеров и тем их выступлений.

"Ключевая идея программы Фестиваля-2021 — показать "новую нормальность" индустрии коммуникаций со всеми открывающимися благодаря ей возможностями и возникающими из-за нее рисками для бизнеса. Особенностью нашего форума всегда была многогранность и желание исследовать не только нашу индустрию, но и сопредельные смысловые территории. Думаю, мы, как обычно, прекрасно с ней справились", — сообщила Елена Деревянко, председатель Оргкомитета, вице-президент Украинской PR-Лиги, д-р экон. наук.

Согласно программе Фестиваля-2021 по многолетней традиции форум откроет keynotе speech Елены Деревянко "Панденомика и управление репутацией".

Затем предусмотрено выступление специального гостя Международного PR-Фестиваля Петра Чернышова — известного украинского бизнес-лидера, экс-СЕО Carlsberg Ukraine и "Киевстар", ныне члена наблюдательного совета "Фармак", который расскажет об опыте личного брендинга и о репутационном менеджменте с позиции топ-менеджера.

Тематический блок "Новый мир вокруг нас" посвящен технологическим решениям, которые расширяют спектр PR-инструментов, но при этом зачастую размывают границы реальности и виртуальности.

В частности, действительно ли deep fakes — это приговор привычным методам документирования общественной жизни, в формате панельной дискуссии обсудят Елизавета Алексиюк, юрист в сфере медийного права ЦЕДЕМ, PR-профи Елена Плахова, директор по управлению репутацией группы компаний "Новая почта", Олег Серга, пресс-секретарь в "ПриватБанк", и Виталий Ткач, Founder в Jumperound games.

О том, как под влиянием новых технологий эволюционирует рекламный креатив, расскажет Кир Марчишин, Marketing Design Lead в Reface. После чего слово возьмут практики корпоративного сектора — Ирина Шинкаренко, зампредседателя "Эпицентра" по рекламе, маркетингу, PR & СМИ, и Николай Кулина, тренер по направлениям YouТube и видеомейкингу "Цитрус Академии". Они поделятся своими успешными кейсами SMM-проектов в Instagram, YouТube и ТikTok.

Дневную часть Фестиваля "Оттенки репутации" откроет еще один special guest — Диана Глостер. Популярный блогер, актриса и певица, она поделится с PR-профи информацией о том, по каким критериям инфлюенсеры выбирают себе партнеров для коллабораций. Затем о работе с контекстом, инфополем, о возможностях ньюсджекинга расскажет Илья Ануфриенко, шеф агентства Bickerstaff.826 и экс-senior artdir Banda.

Вопросы вечно актуального для нашей страны GR рассмотрит в своем выступлении Оксана Коваль, руководитель департамента коммуникаций, PR и GR агрохолдинга Kernel. Инсайты о том, как правильно организовать внутренние коммуникации в условиях пандемии и сопутствующих психовирусов, представит Светлана Сурова, руководитель профильного подразделения Smart Holding.

Как найти общий язык с сообществами целевых стейкхолдеров, научит Андрей Чабанов, директор по маркетингу Peugeot Citroen Ukraine. О секретах продвижения прорывной продуктовой инновации на примере культового бренда IQOS расскажет Елена Харкан, руководитель отдела Philip Morris по привлечению талантов. И подытожит "Оттенки репутации" директор по маркетингу ЮФ "Астерс" Виктория Есауленко с мотивирующим спичем о важности эмоционального интеллекта для качества жизни PR-профи на "удаленке".

Заключительный тематический блок "Проблески дня грядущего" посвящен еще более тонким нюансам PR-работы. Здесь разговор пойдет о том, как коммерческие бренды могут улучшить свою телепредставленность — с такой темой выступит Екатерина Надточий, Chief Reputation Officer медиагруппы StarLightMedia. Ксения Сергеева, сооснователь Big Bangers, поведает об особенностях digital-копирайтинга. Семен Кременюк, AIR Producing COO в AIR Media-Tech CEE, раскроет секреты противодействия хейтерам в социальных сетях. Анна Лайкова, операционный директор YES, в портфолио которой множество самых престижных международных форумов, подскажет, как сделать, чтобы онлайн-ивенты вдохновляли участников, а не утомляли их.

Вечером же гостей Фестиваля ждет кульминационная точка праздника — торжественная церемония чествования победителей VII Национального рейтинга качества управления корпоративной репутацией "Репутационные АКТИВисты". Страна снова узнает компании с лучшими системами репутационного менеджмента и PR-командами: их лидеры выйдут на красную дорожку, получат на сцене свои награды и искупаются в лучах славы. Коллеги и гости PR-Фестиваля поднимут традиционный бокал искрящегося напитка за "Репутационных АКТИВистов-2021".

Напомним, что XIX Международный PR-Фестиваль будет проводиться в гибридном формате — офлайн-ивент и онлайн-стрим. Зарегистрироваться можно по ссылке: http://pr-festival.com.ua/ru/conditions.

Плановая дата проведения Международного PR-Фестиваля в 2021 году — 22 апреля (Киев, Premier Palace), однако организаторы не исключают, что из-за карантинных ограничений возможен перенос. "В любом случае наша цель — офлайн и кайфовая тусовка с интеллектуальной нагрузкой!" – написала Елена Деревянко в своем Facebook.