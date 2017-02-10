Михаил Спектор возглавил железорудный проект Black Iron в Украине

10 февраля 2017, 19:17
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Экс-президент VS Energy Михаил Спектор назначен президентом Black Iron для ускорения реализации железорудного проекта в Украине

Увеличить картинку Михаил Спектор (слева) / pinchukfund.org

Украинский бизнесмен Михаил Спектор назначен президентом канадской горнорудной компании Black Iron для ускорения реализации проекта по добыче и обогащению железной руды в Украине. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Напомним, что до сентября 2015 года он был президентом финансово-промышленного холдинга VS Energy. Однако до конца 2015 года покинул все должности, связывавшие его с этой бизнес-группой.

В 2016 году выяснилось, что Спектор вошел в консуьтативный совет инвестиционного банка Forbes&Manhattan (Канада) и возглавлял его украинское подразделение. Этот инвестбанк является ключевым акционером Black Iron.

"Мы ожидаем, что приход Михаила Спектора в команду Black Iron поможет ускорить реализацию нашего Шимановского железорудного месторождения (Кривой Рог Днепропетровской обл.), особенно с учетом роста цен на железорудное сырье", — цитируется в сообщении гендиректор компании Мэт Симпсон (Matt Simpson, Black Iron's CEO), ранее также занимавший пост президента.

На текущей неделе стоимость железорудного концентрата с содержанием железа 62% превысила $83 за 1 тонну.

Уточняется, что Спектор будет заниматься получением всех необходимых разрешений от правительства Украины для реализации проекта по выпуску продукции. Он также будет вести переговоры по заключению контрактов с местными компаниями по строительству комбината и предоставлении сервисных услуг.

Канадская компания реализует свой проект по строительству нового ГОКа в Украине, стоимость этого проекта оценивается более чем в $1 млрд. Уже проинвестировано в этот проект более $60 млн.

Black Iron в октябре 2010 года приобрела у Geo Alliance Group Limited инвестиционной группы EastOne Виктора Пинчука кипрскую "дочку" Geo-Alliance Ore East Limited вместе с лицензиями за $13 млн. Позже она была переименована в BKI Cyprus. Этому юрлицу принадлежит более 99% в ООО "Шимановское Стил" и ООО "Зеленовское Стил" (оба — Днепр), которые владели лицензиями на разработку соответствующих месторождений железных руд сроком, соответственно, до 1 ноября 2024 года и 1 ноября 2014 года.

В июле 2013 года Black Iron сообщила о соглашении с группой "Метинвест" по развитию своих железорудных активов. Metinvest B.V. заплатила Black Iron Inc. $20 млн и приобрела 49% в BKI Cyprus. Однако позднее "Метинвест" вышел из проекта, заявив, что сосредоточится на развитии уже имеющихся предприятий.

В третьем квартале-2014 компания получила разрешение на разработку месторождения, проходила процедуру отвода земельного участка. Кроме того, Black Iron Inc. обратилась в Минприроды Украины за пролонгацией разрешения на разведку прилегающего Зеленовского месторождения, который намерена изучить для определения его потенциала

Шимановское месторождение имеет 355,1 млн тонн измеренных и 290,7 млн тонн исчисленных запасов, а также 188,3 млн тонн предполагаемых. Содержание железа в измеренных запасах — 32%, магнетита — 19,5%.

Шимановское железорудное месторождение окружено пятью другими действующими добывающими предприятиями, включая железорудный комплекс "АрселорМиттал Кривой Рог2. Существующая инфраструктура, включая доступ к электроэнергии, железнодорожным и портовым объектам, по мнению Black Iron, позволит быстро реализовать проект до стадии производства.

За годы независимости в Украине было построено только одно предприятие подобного профиля — Еристовский ГОК (Полтавская обл.). Инвестором стала компания Ferrexpo, мажоритарным акционером которой является Константин Жеваго.

По материалам: "Дело"
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Теги: гмк , руда , металл , металлургия , инвестиции , прямые иностранные инвестиции , vs energy , канада

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