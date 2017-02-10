Михаил Спектор возглавил железорудный проект Black Iron в Украине

"Мы ожидаем, что приход Михаила Спектора в команду Black Iron поможет ускорить реализацию нашего Шимановского железорудного месторождения (Кривой Рог Днепропетровской обл.), особенно с учетом роста цен на железорудное сырье", — цитируется в сообщении гендиректор компании Мэт Симпсон (Matt Simpson, Black Iron's CEO), ранее также занимавший пост президента.
На текущей неделе стоимость железорудного концентрата с содержанием железа 62% превысила $83 за 1 тонну.
Уточняется, что Спектор будет заниматься получением всех необходимых разрешений от правительства Украины для реализации проекта по выпуску продукции. Он также будет вести переговоры по заключению контрактов с местными компаниями по строительству комбината и предоставлении сервисных услуг.
Канадская компания реализует свой проект по строительству нового ГОКа в Украине, стоимость этого проекта оценивается более чем в $1 млрд. Уже проинвестировано в этот проект более $60 млн.
Black Iron в октябре 2010 года приобрела у Geo Alliance Group Limited инвестиционной группы EastOne Виктора Пинчука кипрскую "дочку" Geo-Alliance Ore East Limited вместе с лицензиями за $13 млн. Позже она была переименована в BKI Cyprus. Этому юрлицу принадлежит более 99% в ООО "Шимановское Стил" и ООО "Зеленовское Стил" (оба — Днепр), которые владели лицензиями на разработку соответствующих месторождений железных руд сроком, соответственно, до 1 ноября 2024 года и 1 ноября 2014 года.
В июле 2013 года Black Iron сообщила о соглашении с группой "Метинвест" по развитию своих железорудных активов. Metinvest B.V. заплатила Black Iron Inc. $20 млн и приобрела 49% в BKI Cyprus. Однако позднее "Метинвест" вышел из проекта, заявив, что сосредоточится на развитии уже имеющихся предприятий.
В третьем квартале-2014 компания получила разрешение на разработку месторождения, проходила процедуру отвода земельного участка. Кроме того, Black Iron Inc. обратилась в Минприроды Украины за пролонгацией разрешения на разведку прилегающего Зеленовского месторождения, который намерена изучить для определения его потенциала
Шимановское месторождение имеет 355,1 млн тонн измеренных и 290,7 млн тонн исчисленных запасов, а также 188,3 млн тонн предполагаемых. Содержание железа в измеренных запасах — 32%, магнетита — 19,5%.
Шимановское железорудное месторождение окружено пятью другими действующими добывающими предприятиями, включая железорудный комплекс "АрселорМиттал Кривой Рог2. Существующая инфраструктура, включая доступ к электроэнергии, железнодорожным и портовым объектам, по мнению Black Iron, позволит быстро реализовать проект до стадии производства.
За годы независимости в Украине было построено только одно предприятие подобного профиля — Еристовский ГОК (Полтавская обл.). Инвестором стала компания Ferrexpo, мажоритарным акционером которой является Константин Жеваго.