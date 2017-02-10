Михаил Спектор возглавил железорудный проект Black Iron в Украине

Украинский бизнесмен Михаил Спектор назначен президентом канадской горнорудной компании Black Iron для ускорения реализации проекта по добыче и обогащению железной руды в Украине. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Напомним, что до сентября 2015 года он был президентом финансово-промышленного холдинга VS Energy. Однако до конца 2015 года покинул все должности, связывавшие его с этой бизнес-группой.

В 2016 году выяснилось, что Спектор вошел в консуьтативный совет инвестиционного банка Forbes&Manhattan (Канада) и возглавлял его украинское подразделение. Этот инвестбанк является ключевым акционером Black Iron.