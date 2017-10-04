Миллионер Хмельницкий объединил часть бизнеса в инвестиционную группу UFuture

Украинский бизнесмен Василий Хмельницкий объединил свои бизнес-проекты и социальные инициативы под брендом UFuture Investment Group.

В состав группы вошла девелоперская компания UDP, специализацией которой является реализация крупных инфраструктурных проектов. Кроме того, конгломерат объединил бизнесы в инновационных направлениях, такие как UDP Renewables, индустриальный парк "Белая Церковь", инновационные парки UNIT.City и LvivTech.City. Головной офис группы находится в Брюсселе.

"Группа открыта для создания совместных предприятий и привлечения новых партнеров. Акцент будет сделан на развитии высоких технологий, в первую очередь в рамках инновационных и индустриальных парков, а также на возобновляемой энергетике, биофармацевтике и современном агропроме", — отмечается в пресс-релизе.

"Мы считаем, что Украина — перспективный рынок для развития, потенциал которого может быть раскрыт в партнерстве местных и международных игроков. Для нас важно не только привлечь средства на развитие проектов, но и привнести в Украину технологии, знания, инновационные управленческие практики и мировой опыт", — комментирует Василий Хмельницкий.

Главным управляющим директором UFuture Investment Group назначен Николай Тимощук, ранее 2,5 года возглавлявший представительство Украинского союза промышленников и предпринимателей (УСПП) в Брюсселе. Он имеет опыт работы в сфере развития бизнеса, корпоративных отношений, связей с общественностью и органами власти в Украине, странах СНГ, ЕС и Северной Америки и занимал руководящие позиции в таких ведущих международных корпорациях, как Chevron и TNK-BP. Николай будет координировать международную деятельность группы, привлечение инвестиций и партнеров в существующие бизнесы и перспективные проекты.

Мультимиллионер Василий Хмельницкий — мажоритарный акционер одной из крупнейших строительных компаний Украины UDP и аэропорта "Киев" ("Жуляны"). Среди наиболее известных проектов — строительство столичных торгово-развлекательного центра OCEAN PLAZA и комплексов "Новопечерские Липки", "Бульвар Фонтанов", "RiverStone", "Паркове місто". Инвестирует в Renewables (альтернативная энергетика), "Биофарма" (фармацевтическая отрасль), "РТМ" (национальный оператор рекламы). Развивает инновационные парки Unit.City и LvivTech.City, а также индустриальный парк "Белая Церковь". Хмельницкий является основателем фонда K.Fund.