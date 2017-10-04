Миллионер Хмельницкий объединил часть бизнеса в инвестиционную группу UFuture

04 октября 2017, 16:50
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Украинский миллионер Василий Хмельницкий создал UFuture Investment Group, которая объединит девелоперские и инфраструктурные проекты бизнесмена, в том числе, компанию UDP и инвестпарки UNIT.City и LvivTech.City

Миллионер Хмельницкий объединил часть бизнеса в инвестиционную группу UFuture | Компании | Дело Увеличить картинку

Украинский бизнесмен Василий Хмельницкий объединил свои бизнес-проекты и социальные инициативы под брендом UFuture Investment Group.

В состав группы вошла девелоперская компания UDP, специализацией которой является реализация крупных инфраструктурных проектов. Кроме того, конгломерат объединил бизнесы в инновационных направлениях, такие как UDP Renewables, индустриальный парк "Белая Церковь", инновационные парки UNIT.City и LvivTech.City. Головной офис группы находится в Брюсселе.

"Группа открыта для создания совместных предприятий и привлечения новых партнеров. Акцент будет сделан на развитии высоких технологий, в первую очередь в рамках инновационных и индустриальных парков, а также на возобновляемой энергетике, биофармацевтике и современном агропроме", — отмечается в пресс-релизе.

"Мы считаем, что Украина — перспективный рынок для развития, потенциал которого может быть раскрыт в партнерстве местных и международных игроков. Для нас важно не только привлечь средства на развитие проектов, но и привнести в Украину технологии, знания, инновационные управленческие практики и мировой опыт", — комментирует Василий Хмельницкий.

Главным управляющим директором UFuture Investment Group назначен Николай Тимощук, ранее 2,5 года возглавлявший представительство Украинского союза промышленников и предпринимателей (УСПП) в Брюсселе. Он имеет опыт работы в сфере развития бизнеса, корпоративных отношений, связей с общественностью и органами власти в Украине, странах СНГ, ЕС и Северной Америки и занимал руководящие позиции в таких ведущих международных корпорациях, как Chevron и TNK-BP. Николай будет координировать международную деятельность группы, привлечение инвестиций и партнеров в существующие бизнесы и перспективные проекты.

Мультимиллионер Василий Хмельницкий — мажоритарный акционер одной из крупнейших строительных компаний Украины UDP и аэропорта "Киев" ("Жуляны"). Среди наиболее известных проектов — строительство столичных торгово-развлекательного центра OCEAN PLAZA и комплексов "Новопечерские Липки", "Бульвар Фонтанов", "RiverStone", "Паркове місто". Инвестирует в Renewables (альтернативная энергетика), "Биофарма" (фармацевтическая отрасль), "РТМ" (национальный оператор рекламы). Развивает инновационные парки Unit.City и LvivTech.City, а также индустриальный парк "Белая Церковь". Хмельницкий является основателем фонда K.Fund.

По материалам: "Дело"
Раздел: >
Теги: василий хмельницкий , инвестиции , строительство , фармацевтика

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Миллионер Хмельницкий объединил часть бизнеса в инвестиционную группу UFuture | Компании | Дело
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Читайте также
Больше в разделе Бизнес
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 26.7
EUR EUR - - 31.39
RUB RUB - - 0.46
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 24.7 13.93
Киевская область 24.13 13.03
Львовская область 24.46 13.64
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.