Минеральное ралли: украинские аграрии наращивают объемы удобрений ради рекордных урожаев

По темпам роста урожайности кукурузы, подсолнечника, пшеницы и рапса Украина в последние годы уже превосходит крупнейших экспортеров этих стратегических продуктов, во многом за счет более щедрого внесения минеральных удобрений под посевы.

Базовое питание

Сейчас аграрии на каждый гектар посевов вносят в среднем в 5-8 раз больше питательных веществ, нежели в начале 2000-х. Объем рынка удобрений уже превысил 6 млн т и продолжает расти. А через пять лет потребности сельского хозяйства в удобрениях возрастут еще в 1,5-2 раза, прогнозируют эксперты.

Обеспеченность аграриев минеральными удобрениями от сезона к сезону сохраняется на удовлетворительном уровне. На ближайший летне-осенний период полевых работ сельхозпредприятия обеспечены минудобрениями, по расчетам Минэкономики, на 111%. К тому же, на протяжении всего 2019 года под посевы вносилось удобрений больше, чем годом ранее.

Через пять лет потребности сельского хозяйства в удобрениях возрастут еще в 1,5-2 раза

Поставщикам удается удовлетворять столь высокие запросы аграриев по объемам закупок минеральных удобрений. Около 60% потребностей обеспечивает отечественный химпром, который после продолжительной стагнации начал оживать в 2019 году. Сказалось также некоторое снижение цен на газ, основное сырье для химпрома, и эмбарго на удобрения из РФ. В итоге многим предприятиям отрасли удалось существенно нарастить производство продукции для аграриев. Северодонецкий "Азот" увеличил выпуск аммиачной селитры в 2019-м почти в 3 раза, "Ривнеазот" превзошел показатели 2018-го по производству удобрений в 2,4 раза, а на черкасском "Азоте" годовой прирост производства составил 23%.

В августе 2019 года запустил в работу три производственных агрегата Одесский припортовый завод и успел до конца года выпустить аммиака на 153% больше, чем в 2018-м, а карбамида — на 182%. Аграрии надеются, что ОПЗ продолжит поставлять удобрения на отечественный рынок.

Улучшение ситуации в украинском химпроме позволило улучшить обеспеченность аграриев базовыми азотными удобрениями. Посодействовали этому и импортеры, которые нарастили поставки азотных удобрений на 7% и довели их за год, согласно официальной статистике, почти до 1,5 млн т.

Сбалансирован сейчас и рынок калийных удобрений. Если даже имеется некий дефицит, то его уровень вряд ли превышает 5-10%. А вот фосфорных удобрений недостает приблизительно 100 тыс. т (в пересчете на действующее вещество), считают аналитики. Не способствует разрешению ситуации и просевший импорт комплексных удобрений с содержанием фосфора. Поставки из-за рубежа трехкомпонентных NPK в 2018-2019 годах приблизительно на 60% ниже объемов 2017-го, а импорт непосредственно фосфорных удобрений в минувшем году оставался в 1,5 раза меньше по сравнению с показателями 2018-го.

Главным поставщиком NPK-удобрений в Украину была РФ. На долю этой страны в последнее время приходилось около 30% импорта таких удобрений (а раньше было еще больше). К сожалению, в Украине также имеются некоторые проблемы с фосфорным сырьем, поэтому развитие фосфорной производственной базы и импорта вполне — перспективные направления на ближайшие годы для производственных и торговых компаний.

Инновационный рацион

Потребности аграриев в удобрениях растут не только по базовой номенклатуре. Ради повышения урожайности сельхозпроизводители вынуждены интенсивнее использовать новые, более эффективные средства. Для лучшего усвоения питательных элементов растениями и экономии расходов на внесение удобрений, а также из-за недостатка влаги в грунте аграрии переходят на использование жидких удобрений. Все более популярными становятся также микроудобрения, специальные смеси, удобрения по индивидуальной рецептуре под заказчика, органоминеральная продукция.

Инновационный тренд в Украине — использование безбалластных водорастворимых удобрений

В ногу со временем развивается и производственная база химпрома: модернизируются действующие предприятия, открываются новые производства. Черкасский "Азот" в 2019 году модернизировал установку по производству жидких комплексных удобрений КАС, увеличив мощности по их выпуску вдвое — с 0,5 млн т до 1 млн т в год. В компании отмечают, что спрос на КАС в Украине растет быстрее, чем на другие азотные удобрения. Здесь считают, что этот тренд сохранится и на ближайшую перспективу. Нарастили выпуск жидкой КАС вдвое и на северодонецком "Азоте". В модернизацию производств под запросы аграриев химпредприятия вкладывают десятки, а то и сотни миллионов гривен.

Компания UTK BLAU chem тоже планирует активно наращивать производственные мощности по выпуску жидких комплексных удобрений. В 2020 году производитель намерен довести свои мощности до выпуска 120-150 тыс. т такой продукции в год. Уже есть агрохозяйства, которые не вносят ни одной тонны твердых минудобрений, и будущее украинского АПК связано именно с жидкими комплексными продуктами, считают в компании.

Один из инновационных трендов в Украине — использование безбалластных водорастворимых удобрений. Некоторые эксперты заявляют, что если рынок традиционных продуктов растет в среднем на 8-9% в год, то сегмент безбалластных как минимум удваивается. Одна тонна таких удобрений по эффективности равна приблизительно 3-4 т стандартных базовых удобрений, заверяют в UTK BLAU chem. И если до недавних пор на украинском рынке были доступны лишь импортные препараты подобного класса, то в последнее время появились и отечественные.

У аграриев есть все шансы и впредь иметь доступ к современному и насыщенному рынку минеральных удобрений.