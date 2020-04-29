Мининфраструктуры мешает развитию перевозок на внутренних водных путях — участники рынка

Действия Министерства инфраструктуры Украины недостаточны для развития отрасли речных перевозок. Законопроект о внутреннем водном транспорте требует значительных изменений; в нынешнем виде он ухудшит состояние водных перевозок в Украине. Государственные органы продолжают практику незаконных вмешательств в деятельность украинских судовладельцев.

Таковы главные выводы круглого стола, который 28 апреля 2020 года провела Ассоциация "Реки Украины" в онлайн-режиме, сообщают "Українські Новини".

В прошлом году грузовые перевозки по Днепру достигли почти 12 млн тонн. Только за один год оборот груза по реке вырос на 19%. А относительно 2016 года перевозки выросли почти вдвое. Эти достижения стали результатом усилий бизнеса и вопреки бездействию и даже препятствиям со стороны органов власти.

Мининфраструктуры несвоевременно открывает и закрывает навигацию на реках. В частности, учитывая аномально теплую зиму речной бизнес активно призывал открыть навигацию уже в феврале 2020 года. К сожалению, эти обращения были проигнорированы. В результате отрасль потеряла не менее 1 млн тонн грузов, которые могли бы пройти по Днепру за месяц.

"Чиновники Государственной службы морского и речного транспорта (подчинена Мининфраструктуры) прибегают к блокированию украинского флота и нанесению ущерба украинским судовладельцам. В частности, речь идет о блокировании судов сотрудниками отдела Черноморско-Азовского межрегионального управления Госслужбы морского и речного транспорта Украины. Так, без надлежащих оснований с нарушением законодательства были остановлены 5 судов компании "Укрречфлот" в Херсоне. Из-за этого компания понесла убытки. "Укрречфлот" прислал жалобу в Госслужбу морского и речного транспорта, однако ответа до сих пор не получили", — заявил заместитель генерального директора "Укрречфлота" Игорь Сибрин.

Органы госвласти создали дискриминационные условия деятельности для украинских судовладельцев, оперирующих судами под украинским флагом на внутренних водных путях. Способы дискриминации — у флота третьих стран, в том числе оффшорных юрисдикций, более низкая налоговая нагрузка; у них есть возможность избегать уплаты акциза на топливо, избегать принятия на работу украинских граждан, на платить НДС и украинские пошлины. Также стивидоры могут получать плату от этих судовладельцев через оффшоры и избегать украинского налогообложения. "В США и других развитых странах доступ к судоходству внутренними реками страны имеют только суда под национальным флагом данной страны", — отметил Виктор Лисицкий (Ассоциация судостроителей Украины).

Ежегодно не выполняются в должном объеме работы по капитальному ремонту шлюзов. Причина не в отсутствии средств, а в неспособности вовремя провести тендеры на выполнение работ. Например, в прошлом году 82% предусмотренных госбюджетом средств не были использованы. В 2019 году выделено 124,3 млн гривен, а использовано 22,7 млн гривен. В 2018 году было выделено 125,75 млн гривен. А после сокращения расходов госбюджета на 2020 год целевая сумма на ремонт шлюзов сокращена втрое: с 116,3 млн гривен до 39 млн гривен.

Если Верховная Рада утвердит законопроект №1182 1-Д "О внутреннем водном транспорте" в целом, то он ухудшит условия перевозок на внутренних водах Украины. Закон содержит угрозу монополизации лоцманских услуг. А также создает многочисленные причины для вмешательства Мининфраструктуры в деятельность перевозчиков. Терминология не соответствует общепринятым терминам, и это повлечет многочисленные противоречия и вмешательства госорганов в работу речных перевозчиков. Закон вводит многочисленные госсервисы, которые не нужны бизнесу, вместо того чтобы способствовать развитию перевозок водным транспортом.

Участие в дискуссии приняли все украинские речные перевозчики, ассоциации перевозчиков и судостроителей, Европейской бизнес ассоциации.

К участию в круглом столе не подключились ни министр инфраструктуры Криклий, ни председатель Госслужбы морского и речного транспорта Звягинцев, ни представители налоговой и таможенной служб.