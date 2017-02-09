Минздрав упростил открытие клиник в Украине

09 февраля 2017, 10:52
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Кабмин разрешил сократить количество документов, которые подают больницы для аккредитации

Минздрав упростил открытие клиник в Украине | Потребрынки | Дело Увеличить картинку

Кабинет министров Украины разрешил сократить перечень документов, которые подаются вместе заявлением о проведении аккредитации медучреждения.

Соответствующие постановление о внесении изменений в приложения 1 и 2 в "Порядок аккредитации учреждений здравоохранения" утверждено на заседании Кабмина в среду.

По словам министра здравоохранения Уляны Супрун, из перечня документов исключено заключение санитарно-эпидемической экспертизы вследствие ликвидации санэпидслужбы, копия лицензии на ведение хозяйственной деятельности, свидетельство о проведении аттестации и копии ранее выданных аккредитационных сертификатов.

"Принятие такого документа сэкономит время проведения экспертизы документов и материальные расходы учреждений здравоохранения на их подготовку", — отметила она на заседании.

Напомним, что раннее Минздрав хотел получить право чаще проверять частные клиники.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: медицина , частная медицина , государственная медицина , кабмин , больница

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Минздрав упростил открытие клиник в Украине | Потребрынки | Дело
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