Минздрав упростил открытие клиник в Украине

Кабинет министров Украины разрешил сократить перечень документов, которые подаются вместе заявлением о проведении аккредитации медучреждения.

Соответствующие постановление о внесении изменений в приложения 1 и 2 в "Порядок аккредитации учреждений здравоохранения" утверждено на заседании Кабмина в среду.

По словам министра здравоохранения Уляны Супрун, из перечня документов исключено заключение санитарно-эпидемической экспертизы вследствие ликвидации санэпидслужбы, копия лицензии на ведение хозяйственной деятельности, свидетельство о проведении аттестации и копии ранее выданных аккредитационных сертификатов.

"Принятие такого документа сэкономит время проведения экспертизы документов и материальные расходы учреждений здравоохранения на их подготовку", — отметила она на заседании.

Напомним, что раннее Минздрав хотел получить право чаще проверять частные клиники.