Мировое производство пшеницы падает из-за засухи в Украине

07 июля 2017, 13:16
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В 2017 году производство зерновых в мире сократится на 0,6%, сообщает ФАО. Одна из причин — неблагоприятные погодные условия в Европе

Мировое производство пшеницы падает из-за засухи в Украине | АПК | Дело Увеличить картинку

По прогнозам ФАО, объем производства зерновых в мире в 2017 году составит 2 593 млн тонн, что на 0,6% ниже уровня 2016 года.

Об этом сообщает пресс-служба ФАО.

Согласно сообщению, такое снижение показателей по сравнению с предыдущим месяцем объясняется ожидаемым сокращением производства ячменя и пшеницы в мире, главным образом в ЕС.

Так, прогнозируемый объем производства пшеницы в мире в 2017 году составляет 739,9 млн тонн, что почти на 3,3 млн тонн (0,4%) ниже, чем ожидалось в июне. Основной причиной такого пересмотра в сторону понижения является более низкий ожидаемый урожай в ЕС и в Украине, где установившаяся сухая погода может привести к снижению урожайности.

Объем производства фуражного зерна в мире прогнозируется на уровне 1 350 млн тонн, что на 1,9 млн тонн выше июньского прогноза. Основной прирост обеспечило ожидаемое увеличение объемов производства кукурузы в мире в силу расширения посевных площадей в Соединенных Штатах по сравнению с ожиданиями, а также улучшения видов на урожай в Южной Америке, где установились благоприятные погодные условия. Ожидаемое увеличение объемов производства кукурузы позволит с лихвой компенсировать снижение прогноза на урожай ячменя и пшеницы в ЕС, где в последнее время стоит засушливая погода.

Объем производства риса в 2017 году, как ожидается, составит 502,9 млн тонн, что на 0,6% выше рекордного уровня 2016 года и чуть выше июньских значений. Незначительный пересмотр в сторону повышения объясняется некоторым расширением посевных площадей в Азии, а также более высоким, чем ожидалось, урожаем в Южной Америке. Данный прирост отчасти нивелируется сокращением видов на урожай в Соединенных Штатах в силу снижения цен и потерь в результате наводнений, а также во Вьетнаме, где установились неблагоприятные погодные условия.

Также сообщается, что в сезоне 2017/18 потребление зерновых в мире возрастет на 0,5% по сравнению с предыдущим периодом и составит 2 584 млн тонн.

По материалам: ПроАгро
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Теги: апк , зерно , экспорт

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Мировое производство пшеницы падает из-за засухи в Украине | АПК | Дело
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