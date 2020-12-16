Міжнародний фестиваль-конкурс "Вибір року" в Україні назвав товари та послуги №1 в країні

Фестиваль щороку проводить маркетингове дослідження споживчих уподобань у партнерстві з компанією Ipsos Ukraine. Крім споживачів, чия думка найбільше впливає на результати, залучають високе та професійне журі.

Перелік брендів та компаній ― орієнтир для споживачів, які хочуть обирати не просто популярні, а й якісні продукти чи послуги. Крім того, для брендів це спосіб перевірити ефективність стратегії розвитку та маркетингу.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Переможці отримали медаль "Вибір року", яка є атрибутом товарів №1 в Україні. Відзнака допомагає привернути увагу споживача як біля полиці, так і у цифрових каналах комунікації.

Так, 64% споживачів звертають увагу на медаль, а 24% обирають саме цей товар або послугу.

Премія "Вибір року" уже 20 років поспіль визначає найкращі торгові марки, що представлені в Україні. "Вибір року" ― одна з найпрестижніших нагород у сфері бізнесу, що об’єднує спільноту міжнародних брендів та українських компаній, які досягли значних успіхів у комунікації зі споживачами та нарощують частку ринку.

Методика визначення товарів та послуг №1 розроблена компанією Fеstivals International (США) і дає комплексну оцінку позиції товару, послуги та компанії-виробника на ринку.

Переможці міжнародного фестивалю-конкурсу "Вибір року" 2020:

✅ Виробник шкільних та офісних дошок року — UKRBOARDS

✅ Сервіс онлайн-кредитування року — Moneyveo

✅ Твердий сир року — КОМО

✅ Плавлений сир року — КОМО

✅ Борошно року — КиївМлин

✅ Йогурт року – Галичина

✅ Фарба року українського виробництва — Kolorit

✅ Лампочка року — Videx

✅ Телевізор економ-класу року — Kivi

✅ Душові системи року — Hansgrohe

✅ Пилосос року — Electrolux

✅ Пральна машина року — LG ELECTRONICS

✅ Холодильник року — LG ELECTRONICS

✅ Електрогриль року — Tefal

✅ Тістечка року — БКК Київ

✅ Хлібці року — NORDIC

✅ Девелоперська компанія року в передмісті Києва – Будівельна група "Синергія"

✅ Девелоперська компанія року в м. Київ — DIM

✅ Житловий комплекс бiзнес-класу року в передмісті Києва — Krona Park II

✅ Житловий комплекс бiзнес-класу року в м. Київ — ЖК DIADANS

✅ Торговельно-розважальний комплекс року — ТРЦ River Mall

✅ Прибиральна техніка року — Kärcher

✅ Садова техніка року — Kärcher

✅ Гель-лаки та засоби для манікюру року — Kodi Professional

✅ Мережа бутиків натуральної косметики року — Yves Rocher

✅ Електрична тепла підлога року — Nexans

✅ Виробник профільних систем для металопластикових вікон та дверей року — Rehau

✅ Виробник паперових виробів року — Selpak

✅ Шоколад року — Millennium

✅ Програма року для корекції та зниження маси тіла — Herbalife Nutrition

✅ Дієтичні добавки року — Herbalife Nutrition

✅ Хмарний сервіс електронного документообігу року — Online

✅ Вітчизняний бренд року одягу для жінок — VOVK

✅ Засіб року для підтримки імунітету на основі бета-глюканів — Бета-Імун

✅ Назальний спрей року на основі морської води — Хьюмер

✅ Препарат року для лікування нежитю (на основі рослинних компонентів) — Синупрет

✅ Мережа центрів лазерної епіляції року — Лазерхауз

✅ Одноразові медичні рукавички року — MedTouch

✅ Автобусні тури року — Аккорд-тур

✅ Венотонік року в таблетках — Детралекс

✅ Мережа барбершопів року — ЦирюльникЪ

✅ Альтернативні продукти року для курців – IQOS

✅ Магазини краси та здоров'я року — EVA

✅ Косметика року для догляду за обличчям — Nivea

✅ Препарат року від нікотинової залежності — Нікоретте

✅ Фармацевтична компанія року (іноземна) – ДЖОНСОН I ДЖОНСОН

✅ Швидка медична допомога року — Добробут

✅ Антисептик року для рук — Sanitizer

✅ Український інтернет-сервіс погоди року — Gismeteo

✅ Житловий комплекс курортного типу року в передмісті Києва — Уютний квартал

✅ Комерційна програма року для подання звітності та електронного документообігу — E.Doc

✅ Українська ERP-система року — IsPRO

✅ Національна мережа торговельних центрів року — Епіцентр

Олена Макшик, керівник відділу маркетингу "Байєрсдорф Україна", TM Nivea: "Перемога важлива, коли бренд прагне утримати чи посилити лідерські позиції та при цьому має змогу використовувати нагороду в рекламі чи на упаковці. Що ми й зробили. Вже стартувала цифрова кампанія подарункових наборів для догляду за обличчям Nivea, куди ми встигли інтегрувати таку важливу для нас нагороду ― "Вибір року". Наступного року плануємо використовувати медаль у більшості наших рекламних матеріалів".

Команда фестивалю вдячна за підтримку генеральному спонсору ― ТМ Nexans, переможцю в номінації "Електрична тепла підлога року".