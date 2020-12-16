Міжнародний фестиваль-конкурс "Вибір року" в Україні назвав товари та послуги №1 в країні

Фестиваль щороку проводить маркетингове дослідження споживчих уподобань у партнерстві з компанією Ipsos Ukraine. Крім споживачів, чия думка найбільше впливає на результати, залучають високе та професійне журі.
Перелік брендів та компаній ― орієнтир для споживачів, які хочуть обирати не просто популярні, а й якісні продукти чи послуги. Крім того, для брендів це спосіб перевірити ефективність стратегії розвитку та маркетингу.
Переможці отримали медаль "Вибір року", яка є атрибутом товарів №1 в Україні. Відзнака допомагає привернути увагу споживача як біля полиці, так і у цифрових каналах комунікації.
Так, 64% споживачів звертають увагу на медаль, а 24% обирають саме цей товар або послугу.
Премія "Вибір року" уже 20 років поспіль визначає найкращі торгові марки, що представлені в Україні. "Вибір року" ― одна з найпрестижніших нагород у сфері бізнесу, що об’єднує спільноту міжнародних брендів та українських компаній, які досягли значних успіхів у комунікації зі споживачами та нарощують частку ринку.
Методика визначення товарів та послуг №1 розроблена компанією Fеstivals International (США) і дає комплексну оцінку позиції товару, послуги та компанії-виробника на ринку.
Переможці міжнародного фестивалю-конкурсу "Вибір року" 2020:
✅ Виробник шкільних та офісних дошок року — UKRBOARDS
✅ Сервіс онлайн-кредитування року — Moneyveo
✅ Твердий сир року — КОМО
✅ Плавлений сир року — КОМО
✅ Борошно року — КиївМлин
✅ Йогурт року – Галичина
✅ Фарба року українського виробництва — Kolorit
✅ Лампочка року — Videx
✅ Телевізор економ-класу року — Kivi
✅ Душові системи року — Hansgrohe
✅ Пилосос року — Electrolux
✅ Пральна машина року — LG ELECTRONICS
✅ Холодильник року — LG ELECTRONICS
✅ Електрогриль року — Tefal
✅ Тістечка року — БКК Київ
✅ Хлібці року — NORDIC
✅ Девелоперська компанія року в передмісті Києва – Будівельна група "Синергія"
✅ Девелоперська компанія року в м. Київ — DIM
✅ Житловий комплекс бiзнес-класу року в передмісті Києва — Krona Park II
✅ Житловий комплекс бiзнес-класу року в м. Київ — ЖК DIADANS
✅ Торговельно-розважальний комплекс року — ТРЦ River Mall
✅ Прибиральна техніка року — Kärcher
✅ Садова техніка року — Kärcher
✅ Гель-лаки та засоби для манікюру року — Kodi Professional
✅ Мережа бутиків натуральної косметики року — Yves Rocher
✅ Електрична тепла підлога року — Nexans
✅ Виробник профільних систем для металопластикових вікон та дверей року — Rehau
✅ Виробник паперових виробів року — Selpak
✅ Шоколад року — Millennium
✅ Програма року для корекції та зниження маси тіла — Herbalife Nutrition
✅ Дієтичні добавки року — Herbalife Nutrition
✅ Хмарний сервіс електронного документообігу року — Online
✅ Вітчизняний бренд року одягу для жінок — VOVK
✅ Засіб року для підтримки імунітету на основі бета-глюканів — Бета-Імун
✅ Назальний спрей року на основі морської води — Хьюмер
✅ Препарат року для лікування нежитю (на основі рослинних компонентів) — Синупрет
✅ Мережа центрів лазерної епіляції року — Лазерхауз
✅ Одноразові медичні рукавички року — MedTouch
✅ Автобусні тури року — Аккорд-тур
✅ Венотонік року в таблетках — Детралекс
✅ Мережа барбершопів року — ЦирюльникЪ
✅ Альтернативні продукти року для курців – IQOS
✅ Магазини краси та здоров'я року — EVA
✅ Косметика року для догляду за обличчям — Nivea
✅ Препарат року від нікотинової залежності — Нікоретте
✅ Фармацевтична компанія року (іноземна) – ДЖОНСОН I ДЖОНСОН
✅ Швидка медична допомога року — Добробут
✅ Антисептик року для рук — Sanitizer
✅ Український інтернет-сервіс погоди року — Gismeteo
✅ Житловий комплекс курортного типу року в передмісті Києва — Уютний квартал
✅ Комерційна програма року для подання звітності та електронного документообігу — E.Doc
✅ Українська ERP-система року — IsPRO
✅ Національна мережа торговельних центрів року — Епіцентр
Олена Макшик, керівник відділу маркетингу "Байєрсдорф Україна", TM Nivea: "Перемога важлива, коли бренд прагне утримати чи посилити лідерські позиції та при цьому має змогу використовувати нагороду в рекламі чи на упаковці. Що ми й зробили. Вже стартувала цифрова кампанія подарункових наборів для догляду за обличчям Nivea, куди ми встигли інтегрувати таку важливу для нас нагороду ― "Вибір року". Наступного року плануємо використовувати медаль у більшості наших рекламних матеріалів".
Команда фестивалю вдячна за підтримку генеральному спонсору ― ТМ Nexans, переможцю в номінації "Електрична тепла підлога року".