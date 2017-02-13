"Мотор Сич" может поставить двигатели для российско-китайского вертолета

Украинская компания "Мотор Сич" может принять участие в российско-китайском проекте по созданию тяжелого вертолета Advanced Heavy Lifter (AHL), предоставив для него турбовальные двигатели АИ-136Т. Об этом сообщает российская газета "Коммерсант".

В то же время издание отмечает, что Россия и Китай не исключают варианта срыва подобного сотрудничества с украинским производителем двигателей. "Посредником для конфликтующих сторон и координатором проекта выступит Пекин. Если же сорвется и такой опосредованный формат сотрудничества, России и Китаю придется заниматься двигателем самостоятельно — консультации на эту тему уже идут", — говорится в статье.

Издание также сообщает, что "Мотор Сич" ранее опровергала участие в проекте, но затем в компании пояснили, что они работают напрямую с китайской Avicopter и уже заключили контракты на поставку нового турбовального двигателя АИ-136Т. В "Вертолетах России" подчеркнули, что "решение по двигателю — за заказчиком, то есть за китайской стороной".

Отмечается, что "Вертолеты России" и китайская Avicopter вели переговоры по проекту тяжелого вертолета AHL "Авикоптер" с 2008 года. Рамочное соглашение о сотрудничестве было подписано в середине 2015 года.

Напомним, руководство Украины и Польши рассматривает возможность совместного производства украинско-польского вертолета для армии.

