"Мотор Сич" открыла новый международный рейс из Украины

07 июля 2017, 08:51
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Авиакомпания "Мотор Сич" открыла рейс Запорожье — Бургас (Болгария). Время в пути займет 2 часа 20 минут

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Сегодня, 6 июля, из аэропорта Запорожье авиакомпания "Мотор Сич" выполнила первый рейс в болгарский Бургас. Перелеты по данному маршруту будут осуществляться авиаперевозчиком в период с 6 июля по 24 сентября 2017 года по четвергам.

Об этом ЦТС проинформировали в ООО "Запорожхендлинг".

Рейсы будут выполняться самолетом Ан-140. Время в пути займет 2 часа 20 минут. Вылет из Международного аэропорта "Запорожье" в 08:30, прибытие в Международный аэропорт "Бургас" в 10:50. Обратный вылет из аэропорта Бургаса в 13:00, прибытие в Запорожье в 15:20. Стоимость перелета Запорожье — Бургас — Запорожье составляет от 5400 грн.

Ранее ЦТС сообщал, что авиакомпания Anda Air 12 июня приступила к чартерным перевозкам в Черногорию (Тиват) из Запорожья.

До того авиакомпания Bravo впервые запустила чартер из Запорожья в Турцию.

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Теги: мотор сич 14307794 , болгария , авиаперевозки

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