"Мрия" не нуждается в срочной продаже — гендиректор

31 января 2017, 09:05
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В связи с публичным предложением "Кернел" и других компаний купить активы "Мрии", генеральный директор агрохолдинга Саймон Чернявский прокомментировал возможность продажи

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"Ни для кого не секрет, что наши кредиторы оказались акционерами "Мрии" совершенно случайно, это не было их целью. С самого начала они открыто заявляли о том, что намерены реструктурировать компанию и искать какой-то стратегический выход, в том числе через IPO или продажу. Но компания пока не реструктурирована, поэтому говорить о покупке корпоративных прав невозможно: покупать "токсичные" юрлица с множеством арестов и нереструктурированных кредитов, как минимум, рискованно", — рассказал Чернявский в интервью газете "Бизнес".

Любая сделка сложна с точки зрения юридической реализации и затянется во времени, поэтому вопрос не только в сумме, но и в механизме оплат, отлагательных условиях, рисках, добавил гендиректор "Мрии".

По словам Чернявского, кредиторы предложения рассмотрели и отклонили. "Мы в принципе не ожидали подобных предложений. Мы не искали покупателей. Что бы ни происходило, "Мрия" в нынешней конфигурации хорошо себя чувствует, полностью готова к сезону, уверенно идет по пути реструктуризации и возврата долгов. Все по плану", — прокомментировал он.

Однако после дополнительных переговоров было принято решение позволить потенциальным покупателям провести аудит активов "Мрии" для понимания возможного предмета потенциальной сделки.

"Да, мы в процессе переговоров, но производственные и другие планы компании от этих переговоров никак не зависят. Мы начинаем сезон с финансовым обеспечением, с новой организационной структурой и с большей уверенностью, чем 12 месяцев назад. Как бы эти переговоры ни развивались, мы будем работать в этом сезоне в плановом режиме", — подытожил Чернявский.

Напомним, издание Shareuapotential сообщило, что "Кернел" намерен купить активы агрохолдинга "Мрия". Так, 23 января в рамках roadshow предстоящего выпуска еврооблигаций менеджмент Кернела провел конференц-звонок с потенциальными инвесторами и кредиторами "Мрии".

СПРАВКА

С февраля 2015 года контроль над активами "Мрии" перешел к ее кредиторам — преимущественно европейским и американским инвесторам, которые приняли решение сохранить агрохолдинг. В начале февраля 2015 года был назначен новый менеджмент "Мрии", а в сентябре 2016 года комитеты кредиторов и бондхолдеров агрохолдинга согласовали условия реструктуризации долгового портфеля компании, который на сегодняшний день составляет $1,1 млрд.

"Кернел" — крупнейший в мире производитель и экспортер подсолнечного масла, ведущий производитель и поставщик сельскохозяйственной продукции из региона Черноморского бассейна на мировые рынки. На его долю приходится около 8% мирового производства подсолнечного масла.

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