МТСБУ продолжает отбор стартапов на инновационный хаб

В ближайшее время экспертная группа Моторно-транспортного страхового бюро Украины (МТСБУ) рассмотрит три новых проекта, поступивших в инновационный хаб.

Как сообщает пресс-служба МТСБУ, на конкурс, который создан для развития и продвижения технологических стартапов в финансовой сфере, в частности в страховании и в сфере безопасности дорожного движения, вошли три проекта.

– "Помощник при ДТП:" мобильное приложение, которое будет помогать соблюдать необходимую последовательность действий в случае ДТП на территории Украины и за ее пределами (на территории стран, входящих в систему "Зеленая карта"), в том числе для получения первой медицинской помощи.

Приложение позволит заключить электронный европротокол в определенных законодательством случаях, оно будет содержать контакты страховщиков ОСАГО, а также ответы на часто задаваемые вопросы по осуществлению ОСАГО и сообщения с новостями в сфере дорожного движения и автострахования. Сейчас проект находится на стадии прототипа.

– VIAPP — первая в Украине SAAS-платформа онлайн-страхования с мультипликатором под "прайвит лейбл". Благодаря платформе страхователи смогут оформить онлайн-договора автострахования, медицинского страхования, страхования имущества и туристического страхования для выезжающих за границу.

В перспективе предусмотрена интеграция платформы с государственными онлайн-сервисами (Дія, SmartSity), введение сервисов оповещения клиентов платформы об эвакуации автомобиля и наложения штрафов за нарушение правил дорожного движения, опции социальных проектов.

– "Еврокомиссар" — онлайн-проект, нацеленный на решение типичных проблем участников дорожного движения в случае наступления дорожного происшествия и ускорения процесса оформления ДТП.

Это решение предусматривает следующие опции:

– быстрая отправка европротокола, сообщение о ДТП и заявления на выплату к страховщику;

– возможность оформления ДТП без интернет-покрытия;

– автоматизация работы отдела урегулирования страховщика ОСАГО;

– единую базу сервисов, необходимых в случае ДТП.