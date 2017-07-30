На День независимости "Укрзализныця" запустит еще один поезд в Польшу

30 июля 2017, 11:30
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Поезд Киев — Перемышль будет идти через Винницу, Хмельницкий и Тернополь

На День независимости Увеличить картинку

"Укрзализныця" назначила вторую пару поездов Интерсити+, которая будет курсировать между Киевом и польским Перемышлем. Поезд № 715/716 с 24 августа будет идти через Винницу, Хмельницкий и Тернополь.

"Второй поезд в направлении Перемышля — это оперативная реакция на растущий спрос в этом направлении… этот поезд обеспечит возможность жителям городов Винница, Хмельницкий и Тернополь быстро и комфортно путешествовать в Европу", — отметил глава ПАО УЗ Войцех Балчун.

Поезд Интерсити №715 будет отправляться со станции Киев-Пассажирский в 6:52 и прибывать на ст. Перемышль в 15:05. На маршруте следования поезд будет останавливаться на ст. Винница (09:09-09:11), Хмельницкий (10:45-10:47), Тернополь (12:12-12:14) и Львов (13:42-13:55).

Поезд Интерсити №716 будет отправляться со станции Перемышль в 13:07 и прибывать на ст. Киев-Пассажирский в 23:10. На маршруте следования поезд будет останавливаться на ст. Львов (16:02-16:12), Тернополь (17:38-17:40), Хмельницкий (19: 09-19:11) и Винница (20:47-20:49).

В ж/д компании информируют, что билеты уже в продаже на портале бронирования booking.uz.gov.ua и во всех международных кассах. Отметим, однако, что в реальности система бронирования на данный момент не позволяет приобрести билеты на указанный поезд, начиная с 24 августа.

Напомним, с 4 августа будет продлен маршрут поезда Ковель-Холм — рельсобус будет отправляться из Здолбунова, а также делать остановку в Ривне.

Ранее министр инфраструктуры Украины заявлял, что "Укрзализныця" дотирует перевозки в скоростном поезде Интересити+ Киев — Перемышль с целью популяризации маршрута. Реальная стоимость билета должна быть выше в 1,5-2 раза. "Поездка в поезде Киев-Перемышль стоит 450-600 грн. Но тариф ниже себестоимости в 1,5-2 раза. Разницу УЗ дотирует с целью популяризации маршрута. Но если бы была поставлена реальная цена, вряд ли рейс был привлекателен", — отметил министр.

По материалам: Центр транспортных стратегий
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Теги: киев , польша , укрзалізниця , скоростное движение , железная дорога

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