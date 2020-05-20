На каких условиях и как можно взять потребительский кредит с 18 лет в Украине?

Представьте неловкую ситуацию, когда не хватает несколько сотен гривен на покупку необходимых вещей. Могли задержать зарплату, стипендию, социальные выплаты. В холодильнике пусто, в голове мысли роятся, о дальнейшем развитии событий. Друзья столкнулись с похожей проблемой и вряд ли смогут помочь. У родных не попросишь. Можно пойти в государственный банк. Правда, взять кредит от 18 лет едва ли получится, поскольку считают, что в этом возрасте, особенно без официального места работы, человек финансово незрелый. Идти на риск без подтверждения платежеспособности заявителя банки не будут — приготовьтесь к завышенным требованиям и огромному списку важных документов. О поручителях, надежных, с фиксированной немаленькой зарплатой тоже побеспокойтесь. Избежать бюрократических испытаний и взять кредит онлайн на карту с 18 лет поможет сервис микрокредитования Mycredit. Компания оказывает услуги потребительских займов на территории Украины не первый год и отличается повышенной лояльностью к клиентам.

Условия потребительского кредитования

Кредит с 18 лет на карту досупен от 100 до 6 000 грн, если обращаетесь первый раз, и до 12 000, если были клиентом ранее. Процентная ставка 1,6%, сейчас время акции — скидка 50% на первичный займ. Для постоянных клиентов существуют программы лояльности и промокоды на частичное погашение. Чем дольше вы остаетесь с сервисом, активнее пользуетесь услугами, тем больше бонусов получаете.

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Право на кредит без поручителей в mycredit.ua онлайн имеет любой совершеннолетний гражданин Украины. Принятие решения об одобрении займа происходит автоматизировано. Это позволяет минимизировать человеческий фактор и обеспечить высокий процент одобрения. Главными критериями являются потребности клиентов и соответствие условиям:

✅ Паспорт и код

✅ 18- 70 лет

✅ Активная карта и номер телефона. Обращаем внимание, что карта должна быть лично вашей. Получить деньги на счет друга или родственника невозможно.

Как взять и погасить микрокредит

Чтобы взять кредит в 18 лет нужно выполнить несколько простых действий:

✅ На официальном сайте выбрать размер ссуды и количество дней пользования на кредитном калькуляторе;

✅ Нажать кнопку "получить деньги" и пройти регистрацию — ввести номер телефона и придумать пароль для входа в личный кабинет;

✅ Оформить заявку согласно требованиям. Совет: указывайте правдивую информацию и корректные данные, это значительно повысит шансы одобрения заявки. Не беспокойтесь и сохранности данных — сервис надежно защищает персональные данные пользователей от хищения и мошенничества;

✅ Привязать действующую карту украинского банка и контактный номер телефона.

✅ Взять деньги в кредит с 18 лет на счет.

Погасить кредит можно любым удобным способом:

✅ В кассе любого банка по реквизитам. Их можно найти на сайте в разделе "О нас".

✅ При помощи терминалов Ibox, EasyPay и City24.

✅ Благодаря зарегистрированному личному кабинету на сайте Mycredit.

✅ Через интернет-банкинг.

Подавая заявку в наш сервис, вы не просто получите деньги на карту менее, чем за 15 минут. У вас появится надежный финансовый помощник. Все процедуры выполняются дистанционно в режиме 24 на 7. Это существенно упрощает получение займа в удобное время. Мы живем в уникальную цифровую эпоху, где при помощи технологий возможно всё.