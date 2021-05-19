На Международном PR-Фестивале в Киеве вручили репутационные "Оскары"

Кульминацией Международного PR-Фестиваля, который прошел в Киеве, стало награждение победителей VII Национального рейтинга качества управления корпоративной репутацией "Репутационные АКТИВисты".

Большое жюри рейтинга, состоящее из 149 независимых аналитиков, отраслевых экспертов и профильных представителей ведущих СМИ, определило среди 650 компаний разных отраслей те, чьи владельцы, топ-менеджмент и PR-команды создали наилучшие системы репутационного менеджмента.

Елена Деревянко, председатель Оргкомитета Рейтинга, вице-президент Украинской PR-Лиги и доктор экономических наук, рассказала о "Репутационных АКТИВистах — 2021", прокомментировала и подытожила результаты очередного ежегодного исследования: "Поздравляем чемпионов! Чем больше в Украине будет репутационно грамотных и репутационно активных компаний, тем сильнее и конкурентоспособнее будет наша экономика. Огромная благодарность героическим членам жюри — эксперты работают в рамках очень непростой методологии, уделяя много времени оценке номинантов. В этом году мы, кстати, получили весьма интересные результаты и увидели любопытные закономерности, требующие дальнейшего научного осмысления. А главное — за семь лет рейтинг стал неотъемлемой частью деятельности украинского бизнес-сообщества: за его результатами следят, используют их для оценки качества работы коммуникационных команд, компании реально соревнуются за призовые места".

Чемпионами функциональных номинаций, соответствующих критериям рейтингования, по итогам VII Национального рейтинга "Репутационные АКТИВисты" стали:

Carlsberg Ukraine — "Репутационная стабильность";

DEOL Partners — "Медийная активность";

корпорация "Биосфера" —"Имиджевый капитал КСО";

EVO — "Инновационный подход";

"Метинвест" — "Антикризисная устойчивость".

В многоотраслевой категории "Диверсифицированные бизнес-группы" победила UFuture Investment Group бизнесмена Василия Хмельницкого.

"Отраслевые" награды рейтинга в сфере FMCG-производства распределились следующим образом:

FMCG-food — Nestle;

FMCG-non-food — корпорация "Биосфера";

FMCG-alcohol — компания "Шабо";

FMCG-напитки non alcohol/low alcohol — Carlsberg Ukraine;

FMCG-tobacco — "Филип Моррис Украина".

Строительство и девелопмент — Украинский центр стального строительства.

В подкатегориях отрасли коммуникаций победители:

Телекоммуникации — мобильные и cdma-операторы — "Киевстар";

Телекоммуникации — операторы фиксированной связи и широкополосного доступа в Интернет — "Укртелеком".

В транспортно-логистическом секторе перечень лидеров в своих сегментах выглядит следующим образом:

Почтово-логистические компании и курьерские службы — "Новая почта";

Службы такси — Uklon;

Транспортные компании — "Гюнсел";

Логистические компании — Raben;

Транспорт и логистика — авиалинии — Wizz Air.

В топливно-энергетической сфере награды за качество репутационного менеджмента были получены:

ТЭК — добыча нефти, угля и газа — Smart Energy;

ТЭК — ритейл нефтепродуктов — ОККО;

ТЭК — генерация электричества — ДТЭК ВИЭ.

Лидеры в сегментах финансового бизнеса:

Финансы — банки — "ПриватБанк";

Финансы — страховые компании non life — "Альфа Страхование";

Финансы — страховые компании life — "МетЛайф";

Финансы — инвестиционные компании — Ernst & Young.

Индустрия гостеприимства и ресторанного бизнеса:

HoReCa — управляющие ресторанные компании — Семья ресторанов Димы Борисова;

HoReCa — управляющие гостиничные операторы — DEOL Partners.

Сектор высоких технологий:

IT — Hard — Lenovo;

IT — Soft — GlobalLogic.

Лидеры качества репутационного менеджмента в агробизнесе:

Агросектор — поставщики агрохимии и посевного материала — Corteva Agriscience;

Агросектор — агрохолдинги-производители и трейдеры — "Кернел".

В металлургической отрасли лучшим назван "Метинвест", в машиностроении — Corum Group.

Лидеры качества репутационного менеджмента в сфере розничной торговли:

Ритейл — FMCG — "АТБ-Маркет";

Ритейл — электроника — Rozetka;

Ритейл — ювелиры — SOVA;

Ритейл — fashion — Helen Marlen;

Ритейл — парфюмерия и косметика — EVA;

Ритейл — товары для дома — Jysk.

Медицинский и фармацевтический бизнес:

Фармация и медицина — производители и импортеры — Roshe Украина;

Фармация и медицина — аптеки — Liki 24;

Фармация и медицина — мед. клиники — "Обериг";

Фармация и медицина — мед. лаборатории — Sinevo.

Среди авторитейлеров лучшую систему репутационного менеджмента создала компания "ДП АВТО Интернешнл".

Полный перечень победителей в каждой из отраслевых номинаций опубликован на страницах ежегодного альманаха рейтинга, а также на его официальном сайте.