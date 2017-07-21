На сколько могут подорожать водка и сигареты из-за роста акцизов

Кабинет министров предлагает повысить уровень акцизов на алкоголь и табачные изделия. Согласно документу, поданному правительством в Раду, акциз на пиво предлагается увеличить с 2,78 грн/литр до 3,09 грн/литр, спирт — с 126,96 грн/литр до 141,18 грн/литр 100%-го спирта, крепленые виноградные вина — с 8,02 грн/литр до 8,92 грн/литр, игристые вина — с 11,65 грн/литр до 12,95 грн/литр.

Что касается табачных изделий, акциз на сигареты по специфичной ставке (начисляется на тысячу сигарет) может возрасти на 11,2% — до 495,46 грн без повышения адвалорной ставки (% от стоимости, составляет 12%).

Предлагаемый рост акцизов станет вторым за 2017 год. Напомним, акциз на крепкий алкоголь повышался с 1 марта 2017 года — на 20%, до 126,96 грн/литр 100%-го спирта. Акциз на пиво — на 12%, до 2,78 грн/литр, на крепленые вина и вермуты повышается на 12% — до 8,02 грн/литр. Акциз на сигареты по специфичной ставке возрос на 40% — до 445,56 грн за 1 тыс. шт. без повышения адвалорной ставки (12%).

Возможная индексация акцизов негативно скажется на объемах производства в алкогольной и табачной отраслях, которые сейчас переживают не лучшие времена.

По данным Госстата, если в 2015 году производство водки сократилось на 13%, то в 2016 году — на 10,9%, до 16,581 млн дал. По итогам 5 месяцев 2017 года темпы падения производства водки ускорились — до 21,1%. За указанный период было произведено 5,5 млн дал продукции.

Не лучше ситуация и винной отрасли. Согласно данным Госстата, за 2016 год в Украине было произведено чуть больше 11 тыс. дал вин всех категорий. Больше всего упал выпуск десертных вин — минус 17% по сравнению с 2015 годом. По игристой группе особых изменений не было. Еще более удручающая статистика за пять месяцев 2017 года — общее производство вин упало на 17%. Категория крепленых вин уменьшилась на 41%, игристых — на 31%.

"Рост акцизов приведет к очередному падению производства у легальных производителей. Люди меньше пить не станут, еще больше возрастет нелегальный рынок водки, который и так уже превышает 60%", — утверждает глава ассоциации "Укрводка" Владимир Остапюк. Он напоминает, что минимальная розничная цена на водку на данный момент составляет 69,8 грн за бутылку 0,5 л, что даже до возможного роста акцизов не отражает реальную экономически обоснованную цену на продукцию.

Юрий Сорочинский, директор компании Nemiroff, приводит следующие подсчеты. "В 2017 году с увеличением акциза на 20%, или на 4,2 грн. у производителя, плюс НДС, удорожание водки составляет 5 грн. А если еще добавить наценки торговой сети, то выходим минимум на 7,5 грн. Также на 20% в 2017 году выросла цена на спирт. Таким образом, экономически рассчитанная справедливая цена на 0,5л водки с 1 марта 2017 года должна составлять около 80 грн", — отмечает топ-менеджер.

По оценкам Владимира Остапюка, предложенный рост акцизов может привести к подорожанию бутылки водки на 7 грн — до 87 грн, что будет стоить рынку порядка 20% сокращения легального производства по итогам 2017 года.

"Простой" украинец на минимальную зарплату в 3200 гривен может купить 45 легальных 0,5л бутылок водки. Тогда как в Германии и в США на минимальную зарплату можно купить около 130 0,5л бутылок водки, что почти в 3 раза больше", — добавляет Остапюк.

Производители табачной продукции также выступают против индексации акцизов. "Мы выступаем за более взвешенную и прогнозируемую акцизную политику и приветствуем внедрение трехлетнего планирования повышения акцизов. Согласно нашему предложению, ставки акциза должны расти на 20% ежегодно (больше, чем предложено Кабмином на 2018 год) в течение 8-13 лет в зависимости от уровня девальвации гривны. Это предложение было представлено Министерству финансов", — отмечает Андрей Фита, менеджер по вопросам фискального регулирования табачной компании JTI Украина.

По его словам, индексация ставок на предложенные Кабмином 11,2% может привести к подорожанию сигарет в среднем на 2 грн за пачку.

"Повышение акцизного налога только усугубит тренд роста спроса на продукты в нижнем ценовом сегменте и спрос на нелегальную продукцию. Мы выступаем против такого значительного повышения, Минфин не соглашается с нашей позицией и мнением экспертов", — резюмирует Наталья Бондаренко, директор по корпоративным связям "Филип Моррис Украина".

В любом случае, рост акцизов ударит скорее не по производителям, а по потребителям, которые не могут похвастаться ростом покупательной способности.