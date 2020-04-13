На украинском рынке b2b появился инструмент по управлению рисками и возможностями LIGA360

Экосистема LIGA360 объединила в себе продукты компании, дополнительные функции для каждого из пользователей и дала возможность компаниям организовать внутреннюю коммуникационную среду для управления внешними рисками и возможностями.

В зависимости от позиции сотрудника в компании, риски могут быть связаны с любым из вопросов ведения хозяйственной деятельности. Для юридического департамента — это судебные решения и изменения в правовом поле, которые необходимо постоянно держать под контролем. Финансам и бухгалтерии сейчас важно следить за принятыми решениями правительства, влияющие на налогообложение, а также держать под контролем выплаты по налогам в госбюджет. Для кадровика в условиях карантина необходимо соблюдать все правила по оформлению персонала. А владельцы бизнеса сейчас должны быть крайне аккуратны с работой с партнерами и контрагентами. Инструмент "Бизнес разведка" поможет узнать как обстоят дела у ваших поставщиков.

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Еще одна боль нашего бизнеса, связанная с удаленной работой. В рамках LIGA360 реализован инструмент корпоративного чата, который поможет организовать общение в рамках рабочих задач. Для директора и руководителя реализована дополнительная фишка — создание тем через телеграм-бот. В бот можно отправить как ссылку, так и сообщение мгновенно, чтобы не потерять вопрос. А позже — пользователь может вернуться к вопросу, определить участников этого обсуждения или квалифицировать как риск или возможность для его компании. Таким образом, любой из топ-менеджеров может как инициировать решение задач подчиненными, так и получать информацию от подчиненных или коллег.

Не стоит забывать и про "инфоспам". Мы окружены большим количеством информации, которую нужно отслеживать еще тщательнее. В LIGA360 реализован инструмент, который позволяет настроить "свою ленту новостей". Каждый из пользователей может выбрать интересующие его материалы по теме (например, защита бизнеса, банковская деятельность или медицина), отфильтровать только те источники, которым доверяет (выбор предоставлен из более чем 50 источников), и настроить получение своей ленты в личный telegram-канал.

Решение LIGA360 предоставляется каждой компании, которая является пользователем хотя бы одного продукта из 13 ИТ-решений ЛІГА:ЗАКОН.