Набір висоти: як українці піднімають світову авіаційну промисловість на новий рівень

Які тренди в галузі стали ключовими для компанії? Що змінилося і змінило звичні алгоритми?

Ми бачимо стійке зростання попиту на інженерні кадри, і такий тренд спостерігається не тільки в Україні, а й в усьому світі. За оцінками компанії Boeing, потреба у кваліфікованому авіаперсоналі зростає, і протягом наступних 20 років на роботу запросять понад 626 тис. інженерів.

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У вас досить наукомістка галузь. Напевно, важко знаходити і навчати потрібних фахівців? Чи допомагають вам університети?

З огляду на дефіцит інженерних кадрів, основним інструментом формування проєктних команд є власна система підготовки, яка не лише сприяє старту кар’єри випускника технічного вишу, а й дозволяє інтегрувати досвідчених інженерів в авіаційні програми за міжнародними стандартами. Зокрема, на це можуть розраховувати претенденти з різних галузей загального машинобудування.

Деякі наші програми реалізуємо спільно з провідними університетами країни: це повноцінна дуальна підготовка студентів, програми підвищення кваліфікації для викладацького складу, різні курси. Особливо відзначу спільну програму дуальної підготовки магістрів з КПІ ім. Ігоря Сікорського, яка отримала сертифікат Європейської мережі акредитації інженерної освіти.

Які саме роботи виконує ваша компанія для партнерів і які глобальні бренди є у списку ваших замовників? Чому їм вигідно замовляти такі роботи саме у вас?

Основним партнером і замовником "Прогрестех-Україна", заснованої американським провайдером інтелектуальних послуг PT-Americas, є корпорація Boeing. Наша компанія надає гігантові авіапрому інжинірингові послуги, що дозволяють оптимізувати процеси проєктування. Адже процес створення літака має різні етапи, на кожному з яких потрібен свій набір компетенцій для його реалізації. Як сервісна компанія ми завжди відповідаємо замовнику на його потреби швидким формуванням необхідних проєктних груп. Безумовно, співпраця з нами має також важливий економічний ефект для кінцевого виробника.

Що є ціннісною пропозицією компанії? Як вона змінилася останнім часом і чому? Чи зазнали змін системи мотивації після пандемії? Які способи утримання та розвитку персоналу використовує компанія?

Ми надаємо співробітникам престижну роботу за міжнародними стандартами, безперервний професійний розвиток, оптимальні умови праці, соціальну захищеність. Це, мабуть, основні і докарантинні, і нинішні реалії нашої компанії. Окрім того, турбота про здоров’я під час пандемії, дотримання всіх карантинних правил стали складовими корпоративної культури. Звичайно, ми турбуємося і про доходи наших співробітників — тільки за 2021 рік ми двічі збільшували зарплати.

Турбота про здоров’я під час пандемії, дотримання всіх карантинних правил стали складовими корпоративної культури.

Що таке бренд роботодавця? Як його характеристики змінилися після останньої кризи? Як свій бренд роботодавця будує ваша компанія?

Нашими основними амбасадорами є наші співробітники. Саме вони формують бренд роботодавця. Ми — єдина команда, і це основна умова, яка дозволила нам пройти крізь численні локдауни, уникнути спалаху захворюваності, а тепер нашому рівню вакцинації можуть позаздрити багато компаній — у нас вакциновано понад 70% співробітників.

Як зміниться ринок праці з приходом нового покоління? Як на такі процеси реагує ваша компанія?

Середній вік у нашій компанії — 29 років, і ми досить чітко уявляємо, що необхідно для стійкості нашого бізнесу. Наприклад, нещодавні проєкти "Прогрестех-Україна" з цифровізації зовнішніх програм навчання компанії, з одного боку, обумовлені пандемією, а з іншого — саме трендами покоління, про яке ви говорите.

Які нові компетенції з’являться у кадрового управлінця найближчим часом?

Трендом останнього року стала робота в умовах невизначеності. Постійні зміни, стреси, зростання масивів інформації тепер є нормою бізнес-середовища. Лідерські якості для роботи в умовах невизначеності, на мій погляд, стають дедалі важливішими.

Ініціатором яких HR-проєктів у компанії стали ви і ваша команда? Як реалізація таких проєктів вплинула на корпоративне управління та на економічні показники компанії?

Найбільш знакові HR-проєкти присвячені підбору та розвитку інженерного персоналу, що сприяло нарощуванню портфеля замовлень компанії та значному збільшенню інженерного штату.

Лідерські якості для роботи в умовах невизначеності, на мій погляд, стають дедалі важливішими.

Які тренди незабаром змінять ринок праці? Які HR-проєкти компанія планує реалізувати?

Через постійне розширення спектра послуг компанії завдання з формування відповідних проєктних команд залишаються пріоритетними. А це і залучення нових фахівців, і підвищення кваліфікації наявних. Також на новий виток розвитку вийдуть соціальні проєкти компанії з популяризації інженерних професій, підтримки талановитої молоді, а також спрямовані на розвиток інженерної освіти в Україні та посилення її практичної складової.