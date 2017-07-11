НАБУ и АМКУ должны проверить переговоры "Борисполя" с Ryanair — Гройсман

11 июля 2017, 16:16
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Премьер-министр Владимир Гройсман поручил привлечь Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) к оценке переговорного процесса с лоукостером Ryanair и заявил о необходимости возобновления этих переговоров

НАБУ и АМКУ должны проверить переговоры Увеличить картинку

С целью разрешения ситуации Гройсман провел специальное совещание с руководством Мининфраструктуры, Минюста, аэропорта "Борисполь", ассоциации "Аэропортов Украины", Офиса по привлечению и поддержке инвестиций. Об этом премьер написал в Facebook.

По результатам совещания приняли совместные решения:

- обратиться в НАБУ и Антимонопольный комитет Украины по оценке всего хода переговорного процесса с участием Мининфраструктуры и Международного аэропорта "Борисполь" по соблюдению законодательства и условий конкуренции;

- восстановить переговорный процесс с Ryanair, к которому привлечь вместе с Министерством инфраструктуры Украины и аэропортом "Борисполь" директора "Укринвеста" Даниэля Билака;

- поручить Мининфраструктуры ускорить разработку Стратегии развития транспортной отрасли в авиасегменте, включая разработку стратегии развития украинских аэропортов, в том числе с привлечением лоукостов.

Напомним, вчера Ryanair заявил, что отказывается от полетов в Украину, так как руководство "Борисполя" не согласилось с их условиями. Перед этим гендиректор Павел Рябикин заявил, что Ryanair выдвигает к "Борисполю" требования, которые не соответствуют украинскому законодательству.

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Теги: ryanair , владимир гройсман , аэропорт борисполь , борисполь

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НАБУ и АМКУ должны проверить переговоры
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