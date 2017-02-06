НАБУ задержало сотрудника "Энергоатома" за закупку 5-летней давности

06 февраля 2017, 18:00
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НАБУ задержало сотрудника "Энергоатома" и четырех представителей частных компаний за поставку оборудования для атомных станций по завышенным ценам

НАБУ задержало сотрудника Увеличить картинку

Сотрудник одной из атомных станций НАЭК "Энергоатом" задержан по подозрению в причастности к коррупционной схеме — организации поставки оборудования по завышенным ценам. Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Детективы НАБУ совместно со следователями Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) 6 февраля задержали сотрудника "Энергоатома" и четырех представителей коммерческих структур.

В НАБУ считают, что благодаря схеме подозреваемые завладели 30 млн грн. Им инкриминируют ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебных положением).

Во время расследования детективы обнаружили, что комплектующие поставлялись по цене, завышенной в 18-34 раза.

Пресс-секретарь НАБУ Светлана Олифира уточнила для Delo.UA, что речь идет о двух закупках оборудования для Южно-Украинской АЭС (ЮУАЭС) в 2012 году.

В марте-декабре 2012 года Южно-Украинской АЭС организовала аукцион на поставку блочного щита постоянного тока. В НАБУ считают, что компания "Арстрейд" выиграла по сговору со представителями атомной станции и представителями ЧАО "СКБ Электрощит", Корпорации Харьковский электрощитов завод -Элетекс-С" и ЧАО "Унис-Центр".

"Астрейд" привлекла подрядчика "Платинум Систем" (в НАБУ считают, что подрядчик был с фиктивной компанией). Благодаря завышенным ценам на оборудование, компании удалось завладеть 9,3 млн грн — разница между стоимостью оборудования и стоимостью его реализации ЮУАЭС.

В декабре 2012 году служебные лица ЮУАЭС, сговорившись с теми же игроками, что и в прошлый раз, обеспечили победу в аукционе ЧАО "Унис-Центр". Компания поставила по завышенным ценам 52 щита КТПСН через фирму-посредника ООО "Ремтех-Проект" (НАБУ также подозревает ее в фиктивности).

В результате второй закупки, утверждают в НАБУ, "в тень" вывели 19,2 млн грн — разница между стоимостью оборудования и ценой, по которой его поставили для Южно-Украинской АЭС.

По материалам: "Дело"
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