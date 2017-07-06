"Нафтогаз" уволил все руководство "Кировоградгаза"

06 июля 2017, 16:26
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

На внеочередном собрании акционеров "Нафтогаз" признал работу топ-менеджмента и набсовета "Кировоградгаза" неудовлетворительной и уволил всех. А в "Донецкоблгазе" обновили состав наблюдательного совета

Увеличить картинку

НАК "Нафтогаз Украины" счел работу правления и наблюдательного совета ОАО "Кировоградгаз" неудовлетворительной и всех уволил. Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

НАК провел внеочередное общее собрание акционеров "Кировоградгаза" 29 июня 2017 года и признал работу правления и наблюдательного совета неудовлетворительной.

Председатель, члены правления и набсовета уволены. Новым председателем правления назначили Александра Гладкого, а новым председателем набсовета — Олега Диденко.

"Нафтогазу" принадлежит 51% акций "Кировоградгаза".

Также НАК провел общее собрание акционеров ПАО "Донецкоблгаз", в котором владеет пакетом в 38,28% акций. На собрании 8 июня 2017 года утвердили новую редакцию устава общества и переизбрали руководящие органы общества.

В наблюдательный совет "Донецкоблгаза" вошло два представителя "Нафтогаза": Владислав Воловик и Ирина Ильченко.

Гладкой был замглавы правления ОАО "Киевгаз" (июль 2010 года — декабрь 2010 года), работал независимым консультантом по вопросам ведения бизнеса (декабрь 2010 года — январь 2015 года), операционным директором Инициативы 3R-UA (апрель 2014 года — январь 2017 года), главой правления ГО "Эко-полис" (с октября 2015 года до настоящего времени).

Диденко является директором дочерней компании "Нафтогаза" — "Газ Украины", Воловик — его заместитель по общим вопросам. Ильченко — сотрудница "Нафтогаза".

По материалам: "Дело"
Раздел: > >
Теги: нафтогаз 20077720 , газ , акционеры

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Читайте также
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Читайте также
Больше в разделе Бизнес
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 26.12
EUR EUR - - 29.59
RUB RUB - - 0.44
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 23.18 11.88
Киевская область 22.03 10.38
Львовская область 22.25 10.91
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.