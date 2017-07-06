"Нафтогаз" уволил все руководство "Кировоградгаза"

НАК "Нафтогаз Украины" счел работу правления и наблюдательного совета ОАО "Кировоградгаз" неудовлетворительной и всех уволил. Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

НАК провел внеочередное общее собрание акционеров "Кировоградгаза" 29 июня 2017 года и признал работу правления и наблюдательного совета неудовлетворительной.

Председатель, члены правления и набсовета уволены. Новым председателем правления назначили Александра Гладкого, а новым председателем набсовета — Олега Диденко.

"Нафтогазу" принадлежит 51% акций "Кировоградгаза".

Также НАК провел общее собрание акционеров ПАО "Донецкоблгаз", в котором владеет пакетом в 38,28% акций. На собрании 8 июня 2017 года утвердили новую редакцию устава общества и переизбрали руководящие органы общества.

В наблюдательный совет "Донецкоблгаза" вошло два представителя "Нафтогаза": Владислав Воловик и Ирина Ильченко.

Гладкой был замглавы правления ОАО "Киевгаз" (июль 2010 года — декабрь 2010 года), работал независимым консультантом по вопросам ведения бизнеса (декабрь 2010 года — январь 2015 года), операционным директором Инициативы 3R-UA (апрель 2014 года — январь 2017 года), главой правления ГО "Эко-полис" (с октября 2015 года до настоящего времени).

Диденко является директором дочерней компании "Нафтогаза" — "Газ Украины", Воловик — его заместитель по общим вопросам. Ильченко — сотрудница "Нафтогаза".