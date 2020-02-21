Налоговики изъяли в киевском интернет-магазине технику Apple на полтора миллиона гривен

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Киеве остановили реализацию незаконно ввезенных в Украину мобильных телефонов и техники Apple через один из киевских интернет-магазинов. Об этом сообщили в пресс-службе ГФС.
Отмечается, что в рамках проведения операций "Щит" и "Сеть" установили киевлянина, зарегистрированного как ФЛП, который осуществлял реализацию продукции неизвестного происхождения под видом известных торговых марок через один из интернет-магазинов.
"При этом указанная продукция была ввезена на территорию Украины вне таможенного контроля. А сам фигурант с начала 2019 года находится в состоянии прекращения предпринимательской деятельности, налоговую отчетность не подает, не имеет наемных работников, зарегистрированного РРО (кассового аппарата)", — говорится в сообщении.
По результатам обысков правоохранители изъяли партию техники неизвестного происхождения на 1,6 млн грн.
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