Недвижимость 1 час назад

Нардеп Шахов призвал власти защитить столичный ЖК от рейдерства

Речь идет об имуществе и инвестиции на сумму более 100 млн грн

Нардеп Шахов призвал власти защитить столичный ЖК от рейдерства Нардеп Шахов призвал власти защитить столичный ЖК от рейдерства

Скандал вокруг элитного комплекса в Голосеевском районе приобрел новые масштабы: о ситуации в ЖК Park Avenue, куда группа лиц во главе со столичной экс-депутаткой Косиченко пытается под видом ОСМД завести собственную структуру, заговорили с парламентской трибуны. В частности, о возможном рейдерском захвате комплекса заявил нардеп Шахов при обсуждении вопроса оттока инвестиций из Украины.

"Скажите, а кто будет сюда вкладывать какие-то деньги, когда ко мне, народного депутата из Луганщины, обращаются избиратели с 211-го округа г.. Киева по поводу рейдерства в ЖК Парк Авеню? Инвесторы вложили свои средства в жилой комплекс, а какие-то негодяи хотят его захватить", — отметил член депутатской группы" Доверие "Сергей Шахов во время пленарного заседания 9 сентября.

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

Он также отметил, что речь идет об имуществе и инвестиции на сумму более 100 млн грн и призвал "слуг народа" обратить внимание на ситуацию в Голосеевском районе столицы и навести там порядок.

Напомним, группа жительниц ЖК во главе с бывшей депутаткой Киевсовета и подругой Олеся Довгого Ириной Косиченко и бывшей народной депутаткой Викторией Птичник, инициировали серию публикаций в соцсетях и СМИ, где открыто, но бездоказательно обвинили управляющую компанию в рейдерстве и запугивании владельцев квартир.

Как пишут СМИ, таким образом эти лица пытаются пролоббировать создание в комплексе объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) и взять контроль над имуществом в собственные руки.

Журналисты также узнали, что один из так называемых "активных жителей" — Виталий Павленко, который систематически угрожал организаторам и участникам собрания от "Комфортный дом", обладает охранной агентством "Диктатор". 

При этом никаких реальных оснований для конфликта между управляющей компанией и жильцами домов или нарушение прав владельцев не существует.
Поэтому остается надеяться, что озвученная народным депутатом проблема привлечет внимание компетентных органов, которые смогут объективно и беспристрастно разобраться в ситуации и защитить имущество инвесторов под посягательство экс-депутатов и ее окружения.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Как правильно покупать квартиру в новостройке
Как правильно покупать квартиру в новостройке
Суд отменил запрет на строительство высоток в украинских селах
Суд отменил запрет на строительство высоток в украинских селах
За нарушения в строительстве грозит арест объектов и лишение свободы — законопроект
За нарушения в строительстве грозит арест объектов и лишение свободы — законопроект
Загрузка...
Новое видео
Як в Обухові сортують сміття киян та відходи з McDonald's

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. В Украине увеличили размер денежных переводов без проведения финмониторинга

  3. Нардеп Тищенко силой заткнул Гео Лероса, заговорившего с трибуны Рады о "вагнеровцах"

  4. В Сумской области кукурузное поле затопило нефтью

  5. НБУ повысил учетную ставку на 0,5 пункта, до 8,5%

Ивент
9 сентября стартует 17-я конференция MIHAS — крупнейшее событие рынка халяльных товаров 
9 сентября стартует 17-я конференция MIHAS — крупнейшее событие рынка халяльных товаров 
Конференция будет проходить с 9 сентября до 31 декабря в полностью виртуальном формате и соберет более 8000 участников рынка халяльной продукции из более чем 40 стран мира. Рассказываем, что на ней будет и как принять участие.
Загрузка...