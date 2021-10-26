Натуральная косметика: что это и как определить

"Натуральность" сегодня в тренде. И производители косметики часто пользуются этим для повышения лояльности и увеличения продаж. Результат — обманутые ожидания покупателей.

Начать разбираться в вопросе стоит с изучения состава косметических продуктов и знакомства с проверенными брендами. А их немало как в Европе (Argital, Korres, Madara), так и в Украине (Lac Santé и др).

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По требованиям организаций, сертифицирующих косметические продукты в Европе, натуральная косметика содержит не менее 70% (а иногда 90%) натуральных компонентов. Если же их 95% и более, продукт получает право называться органическим.

Натуральная и обычная косметика — разница есть

Обычная косметика зачастую производится с использованием продуктов нефтепереработки, силиконов, парабенов, формальдегидов и еще целого списка синтетических составляющих:

бензойная кислота и ее соли;

канцерогены (DEA, МЕА, BHA, BHT);

пропилен-гликоль;

аллергены (NDGA, Octyldimethil PABA, Padimate-O, PABA synthetiques);

другие опасные вещества, в том числе вазелин (Petrolatum) и бура (Borax).

Средства с агрессивными химическими компонентами не решают проблем, но маскируют дефекты. Со временем это приводит к отрицательному накопительному воздействию: кожа обезвоживается или становится чрезмерно жирной, забиваются поры. И для поддержания естественного внешнего вида нужны все более агрессивные средства.

Натуральные косметические средства изготавливаются из высококачественного природного сырья. Все процессы производства осуществляются безопасными для экологии методами. Есть у них и другие значимые преимущества:

мягкое воздействие, не повреждающее липидо-эпидермальный барьер кожи;

сохранение кислотно-щелочного баланса;

компоненты натуральных средств безопасны для человека;

не вызывают привыкания;

благотворно влияют на кожу, оздоравливая ее;

подходят для применения в любом возрасте;

не тестируются на животных и т. д.

В отличие от средств с активными синтетическими составляющими, природная косметика не обеспечивает мгновенный эффект от применения. Однако он будет основательным и стабильным: кожа и волосы не просто какое-то время выглядят здоровыми, а действительно становятся таковыми за счет активизации ресурсов организма.

Как определить "натуральность" косметики

Чтобы сделать правильный выбор, внимательно читайте этикетку, убедитесь, что там нет агрессивной химии, проверьте наличие логотипа известной сертифицирующей ассоциации с отметкой Natural или Organic. Дополнительно отличить по-настоящему натуральный продукт помогут такие признаки:

Запах. Вероятнее всего, легкий и напоминающий лекарственный из-за природных вытяжек и экстрактов трав при отсутствии синтетических ароматизаторов.

Консистенция. Натуральные средства могут расслаиваться, это допустимо, в них нет химических загустителей.

Цвет. В большинстве случаев косметические ухаживающие средства окажутся белого, бежевого, розового или молочного цвета. Темные оттенки возможны при наличии в составе нерафинированных эфирных масел.

Отсутствие пены. Натуральная косметика, не содержит пенообразующих веществ, так что обильно пениться такие средства не могут.

Срок хранения. Как правило, он ограничивается 1 годом.

Запуская естественные процессы регенерации кожи, природные средства помогают ей восстанавливаться и избавляться от множества проблем.

Использовать натуральную сертифицированную косметику или нет — индивидуальный выбор. Но знать о возможности обезопасить себя от воздействия вредных химикатов должен каждый.