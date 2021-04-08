Nestlé представила Pro Plan LiveClear, первый корм, уменьшающий уровень аллергенов у котов

Nestlé Purina® объявила о запуске в Украине первого и единственного в мире корма, который безопасно уменьшает уровень аллергенов у котов. Pro Plan® LiveClear® — это специально разработанный рацион, который уменьшает количество аллергена Fel d1, что позволяет людям с аллергической реакцией больше проводить времени со своими котами.

Продукт был разработан на основе революционного открытия ученых Purina®, как результат 10 лет исследований в этой сфере. Ключевым ингредиентом Purina® Pro Plan® LiveClear® является специфический белок, полученный из куриных яиц, нейтрализующий Fel d1 в слюне кота, вследствие чего меньшее количество аллергена переносится на шерсть котов, когда они ухаживают за собой. Как говорится в опубликованном исследовании, Purina® Pro Plan® LiveClear® уменьшает количество аллергенов на шерсти котов в среднем на 47%, начиная с третьей недели ежедневного употребления корма.

Алессандро Дзанелли, генеральный директор Nestlé в Украине и Молдове:

"Инновации являются основой Nestlé, и мы гордимся тем, что каждый день удовлетворяем потребности своих потребителей и предоставляем эффективные ответы на их реальные запросы. Наши маркетинговые и научно-исследовательские команды работают в очень тесном контакте с потребителями, чтобы услышать их проблемы и понять их потребности. Так мы воплощаем инновации в жизнь. Этот продукт является кульминацией исследований Nestlé Purina и предлагает владельцам котов, которые чувствительны к их аллергенам, возможность проводить больше времени со своими любимцами. Мы рады поделиться этой инновацией в Украине, тем самым способствуя улучшению жизни домашних животных и людей, которые их любят".

Pro Plan® LiveClear® — это 100% полнорационный, сбалансированный и вкусный сухой корм для котов супер-премиум класса, предназначенный для ежедневного употребления. В специализированных магазинах для домашних животных и ветеринарных клиниках Украины будут доступны для продажи четыре разновидности продукта:

рацион с индейкой для котят;

рацион с индейкой для взрослых стерилизованных котов;

рацион с лососем для взрослых стерилизованных котов;

рацион с индейкой для стерилизованных зрелых котов.

"Постоянный поиск новых решений в сфере питания домашних животных позволяет Purina® сохранять качество продуктов на самом высоком уровне. Pro Plan® LiveClear® является выдающимся результатом десятилетней работы большой команды ученых Purina®. Принимая во внимание, что около 20% людей в мире страдают от повышенной чувствительности к аллергенам, мы гордимся беспрецедентным научным прорывом и специально созданным уникальным кормом для котов. Мы счастливы, что имеем возможность изменить к лучшему жизнь котов и людей", — говорит Игорь Дубовик, директор бизнеса кормов для животных Nestlé Purina® в Украине и Молдове.

По результатам исследования в Украине, 14% респондентов подтвердили наличие чувствительности к аллергену котов лично у них или у кого-либо из членов их семей. 88% владельцев котов, имеющих реакцию на аллерген, или кто-то из членов их семей продолжают взаимодействие с котом. 13% владельцев котов ежедневно принимают медицинские препараты, чтобы безопасно взаимодействовать с котом, а 18% ограничивают время проведения с любимцем. 22% устанавливают границы для пребывания кота в доме.

Также, как показало исследование, несмотря на все действия, которые ежедневно предпринимают люди с чувствительностью на аллерген Fel d1, если врач рекомендует избавиться от кота, то только 2% ответили, что прислушиваются, а 73% оставят кота дома и будут искать альтернативные пути решения этой проблемы.

Доктор Эбенезер Сатьярадж, иммунолог Purina®, отметил: "Уменьшение аллергенов с помощью корма и без применения методов, при которых люди были вынуждены меньше общаться с котами или прибегать к использованию сторонних продуктов, является настоящим переворотом в иммунологии. Разработка наших ученых способна навсегда изменить к лучшему жизнь людей с аллергией".

Pro Plan® LiveClear® облегчает жизнь людей и помогает не прибегать к такому количеству радикальных и затратных методов. Этот рацион уменьшает уровень аллергена в слюне кота.

Как сообщалось ранее, Научно-исследовательская работа "Снижение концентрации активного аллергена котов Fel d1 с помощью специфических к аллергену Fel d1 антител из яйца IgY" впервые была опубликована 9 марта 2019 года в журнале Immunity, Inflammation & Disease (русск. "Иммунитет, воспаление и болезни"). Впоследствии, 28 мая 2019 года, в журнале Feline Medicine and Surgery (русск. "Медицина и хирургия котов") была опубликована статья "Влияние времени и фенотипа на аллерген Fel d1 в слюне у домашних короткошерстных котов". В начале июня 2019 года коллектив ученых Purina® представил всесторонний обзор исследования на конгрессе европейской академии аллергологии и клинической иммунологии (EAACI).

СПРАВКА

Purina Институт — глобальный научный центр подразделения Nestlé Purina®, который занимается распространением передовых научных данных относительно питания домашних любимцев с целью привлечения первоочередного внимания именно к питанию и здоровью животных. В Purina Институте работает более 500 ученых и экспертов по уходу за котами и собаками. www.purinainstitute.com

Nestlé Purina PetCare поддерживает ответственный подход и привлечение сообщества к созданию лучших условий для домашних любимцев и людей, которые так их любят. Nestlé Purina PetCare — ведущий мировой производитель продукции для домашних животных, который входит в состав швейцарской компании Nestlé S.A. — глобального лидера в сфере производства продуктов питания и напитков.

Nestlé — одна из крупнейших компаний мира в сфере производства продуктов питания и напитков, которая представлена ​​в 187 странах. 300 тысяч сотрудников работают для достижения общей цели Nestlé — улучшать качество жизни и способствовать здоровому будущему. Nestlé предлагает широкий ассортимент продуктов и услуг для семей и домашних животных. Научно-исследовательская сеть Nestlé является крупнейшей в пищевой промышленности с 23 научно-исследовательскими центрами и 3900 учеными, работающими во всем мире.

Компания имеет более 2000 торговых марок от всемирно известных брендов, таких как Purina, Nescafe, KitKat или Maggi, до лидеров локальных рынков. Результаты компании обусловлены ведением стратегии рационального питания и здорового образа жизни.

Nestlé начала свою деятельность в Украине в 1994 году с открытия представительства. С тех пор компания продвигает такие международные бренды, как NESCAFÉ, Nesquik, Nuts, Friskies, KitKat и др. В 1998 году Nestlé S.A. приобрела контрольный пакет акций ЗАО "Львовская кондитерская фабрика "Свиточ"", а с 2018 года владеет 100% акций предприятия. В мае 2003 года в Киеве основано ООО "Нестле Украина". В конце 2003 года Nestlé S.A. приобрела 100% акций предприятия "Волыньхолдинг" (ТМ "Торчин"). В 2010 году Nestlé S.A. приобрела ООО "Техноком", производителя продуктов быстрого приготовления под ТМ "Мивина". В 2012 году во Львове был создан Nestlé Business Service (NBS Europe), который является одним из пяти сервисных центров Nestlé в мире и предоставляет услуги по поддержке подразделений компании Nestlé в более чем 40 странах мира.

Бизнес Nestlé в Украине представлен такими направлениями: кофе и напитки, кондитерские изделия, кулинария (холодные соусы, приправы, супы, продукты быстрого приготовления), детское и специальное питание, готовые завтраки, корма для домашних животных. А также Nestlé Professional является подразделением, которое предлагает удобные и современные комплексные решения для индустрии питания вне дома.