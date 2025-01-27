Нещодавно на широкий загал була презентована аналітична записка "Розвиток ветеранського бізнесу". Матеріал підготовлений в межах Проєкту підтримки молодих ветеранів та внутрішньо переміщених осіб в Україні.

Мав можливість долучитися до аналізу основних проблем у сфері ветеранського підприємництва та обговорення того, чи достатньо держава підтримує розвиток ветеранського бізнесу. Захід пройшов успішно завдяки активній участі ветеранів і внутрішньо переміщених осіб, чий досвід і потреби є ключовими для реалізації суспільних проєктів. Особливо надихає, як ветерани та ВПО об’єднуються в рамках навчальних програм, демонструючи єдність і спільну роботу заради майбутнього України.

Текст аналітичної записки підкреслює, що проблеми підтримки та реінтеграції ветеранів є надзвичайно актуальними для України. Це виправдано тривалим і масштабним впливом російсько-української війни, яка триває з 2014 року. Унікальність ситуації полягає в тому, що кількість ветеранів у країні швидко зростає, а їх інтеграція в цивільне життя має вирішальне значення для соціальної стабільності та розвитку держави. Крім того, використання потенціалу ветеранів у післявоєнній відбудові та модернізації країни є критично важливим для її європейського майбутнього. Таким чином, текст ставить ключові питання, які торкаються безпеки, економіки та соціальної сфери.

Автори обґрунтовано посилаються на міжнародний досвід, який показує, що невирішені проблеми ветеранів можуть призводити до соціальних потрясінь і радикалізації. Приклади з історії, зокрема післявоєнної ситуації в країнах після Першої світової війни, демонструють наслідки ігнорування запитів ветеранів. Це підсилює аргумент про те, що недоліки у державній політиці щодо ветеранів можуть мати довгострокові негативні наслідки. Паралелі з успішними прикладами, такими як США та Канада, акцентують на тому, що ефективні програми можуть зміцнити економічний та соціальний потенціал держави.

Аналіз показує, що існуючих заходів на підтримку ветеранського підприємництва в України недостатньо. Високий рівень безробіття серед ветеранів (понад 30%) та складнощі їх інтеграції в суспільство підкреслюють потребу в розширенні програм економічної підтримки, зокрема розвитку ветеранського бізнесу. Враховуючи економічну і соціальну значущість цієї теми, текст пропонує аналітичний підхід до розробки рішень, що вказує на його актуальність для вирішення конкретних проблем ветеранів у сучасній Україні.

Власний бізнес для ветерана стає не лише джерелом доходу, а й потужним інструментом адаптації до мирного життя. Підприємницька діяльність допомагає відволіктися від травматичних спогадів війни, сконцентруватися на досягненні конкретних цілей та побудові нового майбутнього. Реалізовуючи свої ідеї, ветеран отримує можливість проявити свої лідерські та організаційні здібності, що були загартовані на полі бою, а також відчути власну корисність і значущість у суспільстві. Бізнес дозволяє будувати соціальні зв’язки, відновлювати віру у власні сили та формувати стійкість до стресу через досягнення успіхів і подолання викликів у мирному житті.

Саме тому я ініціював проект Закону України "Про ветеранське підприємництво", який вже прийнятий за основу та готується до другого читання у Верховній Раді. Закон покликаний створити сприятливі умови для започаткування та розвитку власного бізнесу ветеранами війни. Він передбачає полегшення доступу до кредитів, страхування бізнес-ризиків, а також створення єдиної інформаційної платформи для навчання ветеранів основам підприємництва. Реалізація цього закону сприятиме економічній незалежності ветеранів, їхній успішній реінтеграції в мирне життя та розвитку малого й середнього бізнесу, що позитивно вплине на економічний розвиток України. Маю надію, що вже зовсім скоро законопроект буде підтриманий.

Отже, питання розвитку ветеранського підприємництва є вкрай актуальним та потребує негайного вирішення. Окрім цього, існує нагальна необхідність створення Єдиної державної цільової програми, яка об’єднає зусилля всіх міністерств задля допомоги ветеранам. Така програма допоможе сформувати нове розуміння важливої ролі ветеранів у післявоєнній Україні.