Nomad Family: запуск сайта — переход на новый уровень развития сообщества

Digital nomads, или цифровые кочевники, это особая категория людей, которые свободны в путешествиях по миру, выборе места для жизни и планировании своей деятельности (удаленной работы или бизнеса). Именно таких людей объединяет сообщество Nomad Family. Современные технологии позволяют удаленно общаться, обучаться, выполнять работу, руководить бизнесом из любой точки планеты, где есть доступ в интернет. Запуск сайта сообщества открывает новые возможности для его участников, резидентов и экспертов. Ведь основными инструментами диджитал кочевников являются ноутбук, планшет, смартфон, с помощью которых можно получить необходимую информацию. А сайт сообщества — это та площадка, которая связывает единомышленников, независимо от того, на каком континенте они находятся.

Nomad Family — сообщество, которое сближает, объединяет, роднит цифровых кочевников со всего мира

Для диджитал кочевников большую роль играет возможность общаться с теми, кто разделяет их ценности, взгляды, способ жизни. А так как все они находятся в разных городах и странах, то нужно пространство, где будет возможность общаться, делиться опытом, учить, учиться, развиваться. И такой платформой является сайт сообщества Nomad Family. Это виртуальная территория для цифровых номадов, где каждый найдет полезную и интересную информацию для себя, будет в курсе всех новостей сообщества, познакомится с резидентами, а также получит возможность приобрести новые знания и навыки, необходимые для развития и дальнейшего движения вперед.

На сайте Nomad Family участники сообщества познакомятся с резидентами, увлекательную жизнь которых освещает медиа-проект "Кочевники". На YouTube-канале проекта регулярно появляются новые интервью с опытными цифровыми номадами, с которыми беседует основатель Номад Фэмили Дмитрий Жежерун. Увлекательные рассказы резидентов о становлении в новой ипостаси, о пути к успеху, о трудностях и радостях свободной жизни номадов мотивируют новичков и вдохновляют на дальнейшее развитие, движение к истинной цели.

Для цифровых кочевников важно, чтобы их средства не только хранились в безопасном месте, но и приумножались. Об этом заботится партнер сообщества — компания Ciclex, которая специализируется на криптовалюте. На этой инновационной платформе цифровые валюты хранятся на надежном кошельке, кроме этого, клиенты могут торговать на криптовалютной бирже, либо вкладывать в стейкинг пул и получать пассивный доход. А в преддверии Нового года компания дарит ценный подарок — на бонусный счет 200% к новому вкладу на месяц. Регистрируйтесь на платформе Ciclex, получайте щедрые бонусы и приумножайте свой капитал.

Обретайте безграничную свободу в сообществе Nomad Family

В основе Номад Фэмили лежит концепция "8 флагов", в которой отражаются основные сферы, связанные с жизнью и деятельностью Digital nomads. Вся информация об истории создания сообщества, его резидентах и партнерах, актуальные новости, материалы по каждому флагу находится на сайте Nomad Family. Вступайте в общество цифровых кочевников и почувствуйте вкус жизни без географических и каких-либо других границ.