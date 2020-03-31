"Нова Пошта" предупредила сотрудников о возможных трудностях: "2 квартал будет тяжелым"

Почтовый оператор "Нова Пошта" ожидает падение своих объемов во 2 квартале 2020 года из-за эпидемии коронавируса и падения покупательской способности украинского населения. Об этом идет речь в обращении совладельцев компании Вячеслава Климова и Владимира Поперешнюка к сотрудникам, которое обнародовала пресс-служба оператора.

В "Нова Пошта" констатировали, что компания в целом справилась с заданиями первого квартала 2020 года, а потому все премиальные сотрудникам будут выплачены. Однако, ожиданий, что 2 квартал компания пройдет также успешно у ее руководства нет.

"Мы прогнозируем, что наиболее тяжелым для компании и в целом для экономики Украины станет второй квартал 2020 года (апрель, май, июнь). Это будет вызвано двумя факторами. Первый — ситуация с эпидемией будет ухудшаться, что, к сожалению, приведет к увеличению количества заболеваний. Как следствие, возможны усиление карантинных мероприятий и продлении карантина на несколько месяцев. Второй — мы прогнозируем падение потребления, поскольку у лишенных работы людей просто не будет возможности что-то покупать. В результате количество отправок и доход компании снижаться, особенно в мае и июне", — говорится в обращении.

Ввиду этого компания рассматривает сценарии снижения оборота во втором квартале, при этом ожидая роста расходов из-за необходимости обеспечения безопасности клиентов и сотрудников в условиях эпидемии.

"В такой ситуации главной задачей компании будет сохранение доходности и стабильной работоспособности. В сценариях, которые сейчас просчитываются, мы допускаем такие действия

- отмена выплат дивидендов владельцам компании,

- сокращение вознаграждений членам Наблюдательного Совета,

- сокращение вознаграждений и премий сотрудникам офиса поддержки,

- перевод сотрудников в другие подразделения,

- сокращение часов работы сотрудников отделений,

- другие мероприятия по оптимизации расходов и процессов", — сообщили Климов и Поперешнюк.

Руководство компании предупредило своих сотрудников о том, что в ближайшем будущем нужно быть готовыми к сокращению выплат.

"Мы очень надеемся, что избежим каких-либо сокращений выплат, однако хотим, чтобы вы были к этому готовы. Мы также призываем вас крайне бережно относиться к личным и семейных расходов в ближайшие три месяца и уделять особое внимание защите ваших семей от эпидемии", — резюмировали совладельцы компании "Нова Пошта".