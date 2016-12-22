Как новые акцизы повлияют на стоимость бензина и дизтоплива в 2017 году

Вчера народные депутаты в рамках принятия Государственного бюджета на 2017 год внесли ряд правок в Налоговый кодекс. В частности, увеличили базовые ставки акцизов на бензины, дизельное топливо и сжиженный газ.

Но на цену топлива для украинцев это почти не повлияет. Ведь параллельно с повышением базовой ставки Верховная Рада отменила розничный акциз с АЗС (так называемый "пистолетный акциз").

Что произошло

"Суммарная налоговая нагрузка не изменилась, из двух акцизов сделали один. А на сжиженный газ суммарный акциз даже стал меньше, чем раньше", — говорит директор консалтингового агентства "А-95" Сергей Куюн.

Эксперт имеет ввиду базовую ставку, которую платят импортеры и производители топлива, и розничный акциз, который взимался на АЗС. С одной стороны, отменили розничный акциз, а с другой — пропорционально повысили базовую ставку.

Например, для бензинов депутаты увеличили базовую ставку акциза на 42 евро — до 213,5 евро за 1 тыс. литров. Это эквивалент розничного акциза.

Поэтому участники рынка не ожидают значительных изменений в стоимости топлива из-за акциза.

Влияние на украинский рынок может оказать рост курса доллара или цены на нефть.

Директор "Концерна Галнафтогаз" (сеть АЗК "ОККО") Назар Купыбида отмечает, что фактически рост ставок акциза с импорта и производства топлива произошел на сумму почти равную отмененному розничному акцизу.

"Незначительный рост доли налогов в 2017 году в цене топлива ожидается из-за начисления НДС на сумму увеличения акциза, — подсчитал Купыбида. По его данным, это порядка 20 коп/литр, так как ранее на розничный акциз НДС не начислялся.

Аналогичного мнения придерживается финансовый директор сети АЗС KLO Игорь Чернявский, который тоже не ожидает повышения цен на топливо на украинском рынке в 2017 году. По его мнению, в Украине сохраняется зависимость от мировых цен на нефть.

"Повышение конечных цен коснется только черного рынка. Поскольку там, где они (нелегальные АЗС и АГЗС — ред.) раньше акциз (розничный — ред.) не платили, теперь его никто не будет платить. Зато его все заплатят на входе — при пересечении границы, что обойти нельзя", — уверен Чернявский.

Купыбида высказался конкретнее. По его оценке, уклоняясь от розничного акциза, нелегалы получали преимущество в 1,2 грн на каждом литре.

"В течение последних двух лет из-за наличия розничного акциза значительная часть рынка уходила в тень, чтобы уклоняться от уплаты этого налога и получать преимущество порядка 1,20 грн/литр", — рассказал Купыбида.

Он тоже констатирует, что контролирующие органы и местные общины не могли эффективно администрировать этот налог.

Директор департамента маркетинга компании "Параллель" Наталья Никешина в целом поддерживает коллег. Но по ее словам введение в действие законопроекта №5132 приведет к изменению оптовых и розничных цен на топливо.

"При текущем курсе евро по отношению к гривне дизельное топливо в опте подорожает примерно на 1,5 грн./литр, а в рознице его цена увеличится всего на 0,32 грн./литр, так как часть основного налога будет компенсирована отменой розничного. Аналогичное изменение цены будет и у бензина: в опте она вырастет на 1,41 грн./литр, в рознице — только на 0,24 грн./литр", — делится своими расчетами Никешина. А вот цена сжиженного газа в опте увеличится на 0,71 грн./литр, при этом в рознице — должна снизиться на 0,47 грн./литр.

Отметим, что депутаты убрали налоговые различия между более и менее качественным дизтопливом. Акциз на тяжелые дистилляты (газойли) качества Евро-4 и Евро-5 и ниже уравняли — единая базовая ставка выросла до 139,5 евро за 1000 л.

В данном случае, депутаты просто привели нормы Налогового кодекса в соответствие с реальностью.

Ранее кодекс ставки акциза на дизтопливо отличались в зависимости от содержания в нем серы: ставка на дизтопливо качества Евро-4 и Евро-5 была 95 евро за 1000 л, а с менее качественного топлива взимали 125,5 евро. Но в Украине уже не производится дизтопливо ниже стандарта Евро-4 (последним на стандарты Евро-4 и Евро-5 перешел Шебелинский ГПЗ — осенью 2016 года).

"Фактически весь дизель в Украине уже давно отвечает стандартам Евро-4 и Евро-5. Реализация Евро-3 даже запрещена с 1 января 2016 года. Так что это был действительно рудимент, который в этом бюджете окончательно ликвидировали", — объясняет Куюн.

Хотя в нормах кодекса указан рост базовой ставки акциза на сжиженный газ, Куюн отмечает, что суммарный акциз стал ниже — за счет отмены розничного. С 1 января 2017 года ставка будет одна — 52 евро за 1000 л.

Зачем меняли ставки, если цена не изменится?

Причина рокировки в акцизных ставка — проблема наполнения местных бюджетов. В 2015 году ввели розничный акциз (5%, затем 0,042 евро/л для бензинов), который должен был поступать в местные бюджеты.

Однако администрирование этого налога шло из рук вон плохо. По данным Куюна, в 2016 году местные бюджеты недополучат около 1,7 млрд грн розничного акциза.

По словам директора агентства "А-95", из-за неуплаты этого акциза искривилась конкуренция на рынке, возник огромный теневой сегмент и появилось большое количество нелегальных заправок.

Поэтому ликвидация розничного акциза существенно усложнит жизнь нелегалам, так как его неуплата была их конкурентным преимуществом.

Представитель сети АЗС KLO Чернявский также считает, что отмена розничного акциза "поможет в борьбе с теневым оборотом и установит равные условия для всех игроков рынка". А увеличенный акциз заплатят авансом при импорте или производстве топлива.

"Теперь, за счет объединения двух налогов, у них цены возрастут и сравняются с теми, что предлагает цивилизованный рынок", — считает Чернявский.

"Такие изменения в целом должны отразиться на рынке позитивно, потому что это существенно облегчит администрирование данного налога компаниями и упростит контроль по его уплате со стороны государства, что позволит установить нормальную конкуренцию на рынке, вывести его из тени", — уверена Наталья Никешина.

При этом, Купыбида предполагает, что в ближайшем будущем произойдет рост цен — за счет роста стоимости нефти, которое наблюдалось в последнее время, и начисления НДС на увеличение акциза.

Но налоговые новшества не искореняют другие проблемы теневого рынка: например, нелегальные АЗС и АГЗС работают без кассовых аппаратов, манипулируя налогами.

Местные бюджеты вместо прямого розничного акциза они будут получать 13,44% акциза с импортируемых и производимых в Украине нефтепродуктов. По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, благодаря новой схеме распределения средств местные бюджеты должны получить около 2 млрд грн в 2017 году.