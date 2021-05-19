Новый функционал в LIGA360: комплексная система автоматизации договорной работы Contractum

Украинская продуктовая ІТ-компания ЛІГА:ЗАКОН представила рынку новый функционал в системе управления бизнес-рисками LIGA360 — платформу для диджитализации договорной работы под названием Contractum. Презентация прошла в онлайн-формате с участием экспертов и разработчиков продукта.

Contractum — это облачная система, которая автоматизирует работу с договорами и позволяет минимизировать риски на всех этапах работы с договорами: от получения требований заказчиков до постановки договора на мониторинг и его отслеживания.

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Новое ІТ-решение сочетает функциональность продуктов ЛІГА:ЗАКОН, которые дают возможность получать полную информацию об основных аспектах того или иного договора в едином окне LIGA360. В частности, речь идет об информации относительно контрагентов, являющихся сторонами договора, информации о мониторинге дат и законодательных изменений, а также внешних риск-факторов, которые могут влиять на исполнение договора.

Contractum как комплексная система автоматизации договорной работы входит в профессиональные решения LIGA360 для специалистов. Таким образом, благодаря синергии использования различных информационных продуктов компании ЛІГА:ЗАКОН, специалисты любой компании получат надежный инструмент, который поможет избежать рисков при работе с договорами и настроить единое информационное поле для автоматизации договорной работы всего бизнеса.

Например, LIGA360 по договорной работе для юриста включает в себя систему автоматизации договорной работы Contractum, систему проверки и мониторинга контрагентов CONTR AGENT (старт), информационно-правовую систему ЛІГА:ЗАКОН ЮристПРОФ, а также уникальные возможности рабочего стола LIGA360: бизнес-разведку, smart-сигналы, папки для хранения собственной подборки "полезностей" из продуктов ЛІГА:ЗАКОН, ленты новостей, возможности медиамониторинга, командной работы и многое другое.

Во время презентации Contractum Ольга Таранова, продуктовый директор ЛІГА:ЗАКОН, отметила: "Создание LIGA360 — это не дань моде и не рыночный тренд. Мы искренне хотели предоставить нашим клиентам единое комплексное решение, где все продукты ЛІГА:ЗАКОН интегрированы между собой в одной технологической и информационной среде. Представляя сегодня платформу автоматизации договорной работы Contractum, мы удовлетворяем еще один большой запрос пользователей по контролю договорной работы и избежанию риск-факторов".

Новая система Contractum, которая входит в состав экосистемы облачных решений LIGA360, позволяет анализировать не только свои договоры, но и проекты договоров, полученных от контрагентов. В частности, в ходе такого анализа система выполняет следующие функции:

автоматически определяет и отражает для пользователя нормативное регулирование, правовые позиции и аналитику по договору в соответствии с его типом,

автоматически выделяет нормативно-правовые акты и судебные решения, которые упоминаются в тексте договора, а также позволяет поставить нормативно-правовой акт на мониторинг,

обеспечивает правовую гигиену договора: выявляет ошибки в нумерации, наименовании сторон, использовании юридически незначимых слов,

ускоряет анализ договора юристом, показывая перекрестное упоминание пунктов договора,

автоматически формирует структуру договора и сравнивает ее с шаблонной структурой в соответствии с типом договора, тем самым показывая, какие именно разделы пользователь не учел,

автоматически формирует таймлайн договора, позволяя пользователю ставить на мониторинг ключевые даты,

автоматически выделяет стороны договора и их реквизиты, а также позволяет ставить на мониторинг как стороны договора, так и другие компании, которые упоминаются в данном договоре,

позволяет выделить слова и фразы, которые можно расценивать как риски, а именно: "убытки", "штраф", "пеня", "претензия", "иск", "компенсация",

собирает все упоминания денежных сумм по тексту договора, позволяя их проанализировать и принять решение относительно правок и уточнений.

Кроме того, Contractum дает возможность хранить все договоры в защищенном облачном хранилище. В нем пользователь сможет упорядочить все свои договоры, создавая понятную структуру хранения, адаптированную под его бизнесы-процессы. При этом файлы и папки можно перемещать, удалять, создавать новые. Для удобства работы с большим массивом документов есть поиск и система навигации. Неотъемлемой частью такого хранилища является паспорт и превью договора, что дает возможность ознакомиться с текстом документа, не загружая текстовый редактор, а также увидеть его основные элементы.

Система автоматизации договорной работы Contractum позволяет оперативно получать уведомления об изменениях и событиях, относящихся к договору. Модуль smart-сигналы уведомляет пользователя о приближении дат, которые были поставлены на мониторинг, за 30, 20, 10, 3 дня и в день наступления, что даст возможность не пропустить выполнение обязательств по договору. Также smart-сигналы оповещают об изменениях в нормативно-правовых актах и изменениях у контрагентов, поставленных на мониторинг.

Итак, новый функционал Contractum в системе LIGA360 предусматривает:

– анализ текста договора, выявление ошибок, скрытых рисков и проблемных аспектов,

– определение ключевых дат и создание таймлайна договора,

– оценку правового поля и судебной практики для определенного типа договора,

– определение и проверку корректности данных в отношении сторон договора, их проверку по основным риск-факторам (состояние, судебные решения, бизнес-связи),

– постановку на мониторинг и автоматические уведомления об основных сущностях договора,

– систематизацию и хранение в защищенном облачном хранилище,

– создание паспорта договора,

– организацию командной работы в едином рабочем пространстве.

Новый продукт от ЛІГА:ЗАКОН будет способствовать максимальной автоматизации и качественному ведению договорной работы. Contractum является тем диджитальным инструментом в структуре LIGA360, который в полной мере удовлетворит потребности пользователей, ведь при его разработке был использован искусственный интеллект и глубокая интеграция различных функциональностей в LIGA360 для минимизации рисков во время работы с договорами.

Полную версию презентации Contractum и его функционала можно посмотреть по ссылкам:

- YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=AQRU0i6BpVo

- Facebook: https://www.facebook.com/watchttpse/?v=143579241088347&ref=watch_permalink