Новым гендиректором сети АЗС "Параллель" стал болгарин Христо Иванчев

Решением общего собрания участников ООО "Параллель-М ЛТД" 25 апреля 2017 года в компании "Параллель" произошла смена генерального директора. Новым руководителем компании "Параллель" стал Христо Иванчев. Ранее Христо занимал должность исполнительного директора компании "Gulf" (Грузия), в 2006-2009 гг. занимал должность генерального директора компании "Shell Retail JV Ukraine".

Елена Хилиенко, руководившая компанией с марта 2011 года, возглавит коммерческий комитет наблюдательного совета "Параллели".

"За 6 лет совместной работы нам удалось построить современную, динамичную и устойчивую к любым кризисам компанию. Вызовы, с которыми мы столкнулись в 2014-2015 гг., даже по мировым меркам были грандиозными", — цитируется в сообщении компании Елена Хилиенко.

"Моя задача как руководителя — сохранить и приумножить достижения компании "Параллель" во всех сферах ее деятельности. Это и система контроля качества топлива, и расширение сети АЗС, и внедрение новых сервисов, и обучение персонала", — рассказал Христо Иванчев.

В январе 2017 года "Параллель" сообщила о назначении трех новых топ-менеджеров: директора по закупкам и оптовым продажам Олега Федюна, директора по логистике Игоря Шпирна и директора по персоналу Татьяны Брюхановой.

Олег Федюн будет выстраивать в компании эффективную систему закупок светлых и темных нефтепродуктов и активно работать над развитием направления оптовых продаж на национальном уровне. До этого он занимал руководящие должности в таких компаниях, как ООО "Би Пи Эль Альянс", ООО ТД "Континент нефть", ООО "Вик Оил", ООО "ТФК Укрнефтеторгсервис".

Игорь Шпирна ранее управлял логистикой в ПАО "Одесский нефтеперерабатывающий завод". Сегодня в зону его ответственности входит обеспечение эффективного процесса логистики, в том числе организация поставок, перемещения и хранения нефтепродуктов компании, таможенное оформление и отгрузка.

Директор по персоналу Татьяна Брюханова отвечает за разработку и реализацию стратегии компании в области управления персоналом. Ранее Татьяна занимала аналогичную должность в компании ПАО "ДТЭК Днепрооблэнерго".

"Мы планируем в перспективе нескольких лет войти в тройку крупнейших оптовых поставщиков нефтепродуктов на рынке Украины", — заявляла тогда Елена Хилиенко.

Уставной капитал ООО "Параллель-М ЛТД" контролирует компания Parallel Nafta LTD, дочерняя компания Группы СКМ. 100% акций Компании СКМ принадлежат бизнесмену Ринату Ахметову.

Большая часть активов компании располагалась в Донецкой и Луганской областях.

В Запорожской, Днепропетровской, Донецкой и Луганской областях (на территории, подконтрольной Украине) сейчас работают 63 автозаправочных комплекса, на которых реализуется топливо компании "Параллель".

В мае 2015 года компания заявила, что приостанавливает работу сети АЗК на территории Донецка и всех других населенных пунктов Донецкой области, которые не подконтрольны украинской власти. Это 32 автозаправочных комплекса в Донецке, Макеевке, Докучаевске, Зугресе, Шахтерске, Енакиево, Снежном, Тельманово и Торезе.