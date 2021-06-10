Нужен ли пиар, если вы не можете за него заплатить?

Сразу прошу прощения за обобщение, но мой эмпирический опыт свидетельствует о том, что МСБ должен сам заниматься пиаром.

За основу мы принимаем аксиому — в каждом бизнесе первично качество продукта и сервиса. С учетом их актуальности и необходимости для рынка. Фраза "рынок порешал" выдумана на основании рабочих рыночных механизмов. Приведу пример. Вы печете потрясающие пирожки, стоимость которых (как и экономика производства) находятся "в рынке". Вы знаете, что пирожки пользуются спросом (на основании исследований, пускай и умозрительных).

Что нужно сделать? Поставить киоск с этими пирожками в месте с естественным трафиком. Например, возле входа в метро "Позняки" или "Оболонь". Там, где люди есть по умолчанию, а пиковые нагрузки прогнозируемы (утром и вечером в рабочие дни). Как убедить человека, идущего на станцию метрополитена, купить ваш пирожок? То есть — сделать лонч — первую покупку.

1. Сделать специальное предложение вида "только на этой неделе 1+1 пирожок по цене 1".

2. Поставить стоимость ниже, чем у конкурентов, если они рядом есть.

И так далее. Этих идей у вас в голове и у нас в интернете валом. Но причем это к пиару? Соблюдая условие качественного товара и сервиса, вам необходимо сформировать базу клиентов. Сделать это возможно лишь дав им попробовать ваш товар и добавив к нему взаимодействие с брендом. Добавьте на упаковку короткую историю о возникновении производства, разместите призыв оставить отзыв в Google Maps.

Пиар для МСБ — это вопрос качества и актуальности товара, умноженный на креатив и доступные бесплатные технологии. Простыми словами, вам нужно самостоятельно распространять информацию о себе и своем товаре. Для этого потребуется поработать. Составить базу потенциальных клиентов, которых вы будете лично убеждать в покупке, просить оставлять отзывы в интернете и советовать ваш товар своим знакомым. Для вас — это и есть пиар.

Потому что в приземленной и концентрированной форме пиар является разговором. Вы говорите, рассказывая о своих преимуществах. Для оптимизации разговоров используете бесплатные технологии. Тот же Google Maps, Facebook, Instagram, выполняющие для вас функцию рупора. Сто лет назад вам требовалось орать на всю улицу о том, что вы продаете совершенно точно самые прочные и удобные калоши.

Теперь не нужно рвать горло и душу. Вместо этого заведите полезные знакомства в среде вашей целевой аудитории, напроситесь экспертом в отраслевое СМИ о гастрономии и вычурных пирожках, ведите страницы в социальных сетях, показывая себя с лучшей стороны. Культурно обслуживайте! Давайте рынку нужный ему товар, как минимум, не уступающий по качеству конкурентам, а лучше всего — превышающий любые ожидания.

Товар всегда находит своего клиента, если вы знаете, где он находится. Но универсальных инструментов поиска не существует. Приходится довольствоваться несовершенным интернетом и собственной находчивостью. Кстати, создайте искусственную очередь и начните рассказывать о себе, как о гуру пирожкового дела. Мол, до вас украинец и пирожков то не ел, так, сгустки теста с анонимной начинкой.

Вон, кстати, "Ярослава" на Ярвалу в Киеве пиаром не занимается, а за пирожками у них очередь. Историческое место, культовое, но ведь и постараться нужно было, чтобы улечься сладким комочком на сердце покупателя.

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