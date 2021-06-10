Бизнес 20 минут назад

Нужен ли пиар, если вы не можете за него заплатить?

Малый и средний предприниматель — наиболее некомфортные клиенты для пиар-специалиста. У него мало денег, он убежден в своем уникальном предназначении в этом мире, ему должны

Нужен ли пиар, если вы не можете за него заплатить? Нужен ли пиар, если вы не можете за него заплатить?

Сразу прошу прощения за обобщение, но мой эмпирический опыт свидетельствует о том, что МСБ должен сам заниматься пиаром.

За основу мы принимаем аксиому — в каждом бизнесе первично качество продукта и сервиса. С учетом их актуальности и необходимости для рынка. Фраза "рынок порешал" выдумана на основании рабочих рыночных механизмов. Приведу пример. Вы печете потрясающие пирожки, стоимость которых (как и экономика производства) находятся "в рынке". Вы знаете, что пирожки пользуются спросом (на основании исследований, пускай и умозрительных). 

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Что нужно сделать? Поставить киоск с этими пирожками в месте с естественным трафиком. Например, возле входа в метро "Позняки" или "Оболонь". Там, где люди есть по умолчанию, а пиковые нагрузки прогнозируемы (утром и вечером в рабочие дни). Как убедить человека, идущего на станцию метрополитена, купить ваш пирожок? То есть — сделать лонч — первую покупку.

1. Сделать специальное предложение вида "только на этой неделе 1+1 пирожок по цене 1".

2. Поставить стоимость ниже, чем у конкурентов, если они рядом есть.

И так далее. Этих идей у вас в голове и у нас в интернете валом. Но причем это к пиару? Соблюдая условие качественного товара и сервиса, вам необходимо сформировать базу клиентов. Сделать это возможно лишь дав им попробовать ваш товар и добавив к нему взаимодействие с брендом. Добавьте на упаковку короткую историю о возникновении производства, разместите призыв оставить отзыв в Google Maps.

Пиар для МСБ — это вопрос качества и актуальности товара, умноженный на креатив и доступные бесплатные технологии. Простыми словами, вам нужно самостоятельно распространять информацию о себе и своем товаре. Для этого потребуется поработать. Составить базу потенциальных клиентов, которых вы будете лично убеждать в покупке, просить оставлять отзывы в интернете и советовать ваш товар своим знакомым. Для вас — это и есть пиар. 

Потому что в приземленной и концентрированной форме пиар является разговором. Вы говорите, рассказывая о своих преимуществах. Для оптимизации разговоров используете бесплатные технологии. Тот же Google Maps, Facebook, Instagram, выполняющие для вас функцию рупора. Сто лет назад вам требовалось орать на всю улицу о том, что вы продаете совершенно точно самые прочные и удобные калоши. 

Теперь не нужно рвать горло и душу. Вместо этого заведите полезные знакомства в среде вашей целевой аудитории, напроситесь экспертом в отраслевое СМИ о гастрономии и вычурных пирожках, ведите страницы в социальных сетях, показывая себя с лучшей стороны. Культурно обслуживайте! Давайте рынку нужный ему товар, как минимум, не уступающий по качеству конкурентам, а лучше всего — превышающий любые ожидания.

Товар всегда находит своего клиента, если вы знаете, где он находится. Но универсальных инструментов поиска не существует. Приходится довольствоваться несовершенным интернетом и собственной находчивостью. Кстати, создайте искусственную очередь и начните рассказывать о себе, как о гуру пирожкового дела. Мол, до вас украинец и пирожков то не ел, так, сгустки теста с анонимной начинкой.

Вон, кстати, "Ярослава" на Ярвалу в Киеве пиаром не занимается, а за пирожками у них очередь. Историческое место, культовое, но ведь и постараться нужно было, чтобы улечься сладким комочком на сердце покупателя.

О том, какие еще инструменты может использовать малый бизнес в пиаре, не имея особо на него денег, и как одним предпринимателям удается быстро вырасти, а другим нет, Сергей Дидковский расскажет во время своего выступления на GET Business Festival 14 июля в Pochaina Ivent Hall. Регистрируйся по ссылке, чтобы получить билет на самый большой фестиваль для малого и среднего бизнеса по early-bird цене! 

GET Business Festival

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