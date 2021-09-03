Объединение "Турбоатома" и "Электротяжмаша" усилит позиции на мировом рынке, — Субботин

Объединение АО "Электротяжмаш" и "АО" Турбоатом "позволит усилить позиции предприятий на мировом рынке, а производственный и конструкторский потенциал позволит повысить конкурентоспособность и обеспечивать прибыль для акционеров, крупнейшим из которых является государство. Процедура объединения АО "Турбоатом" и ГП "Электротяжмаш" завершится в октябре 2021 года с созданием новой компании "Украинские энергетические машины".

Об этом в комментарии "Укринформ" заявил генеральный директор АО "Турбоатом" Виктор Субботин.



"В мае (2021 года. — Delo.ua) Фондом государственного имущества Украины была создана комиссия, которая изучала вопрос целесообразности объединения "Турбоатома" и "Электротяжмаша". В ее состав вошли работники ФГИУ, ГП "Завод Электротяжмаш", АО "Турбоатом". После обработки материалов комиссия пришла к выводу, что слияние харьковских предприятий является резонным и перспективным. Процедура объединения компаний завершится в октябре 2021 года, и это будет компания с названием "Украинские энергетические машины", — отметил в комментарии Субботин.

Главой комиссии, определявшей целесообразность объединения харьковских предприятий, стал генеральный директор АО "Турбоатом" Виктор Субботин. По его мнению, слияние предприятий станет залогом усиления позиций на мировом рынке, поскольку у обоих заводов единственная комплектная поставка на одного заказчика для паровых, атомных и гидроэлектростанций.

"В этом контексте должен заметить, что турбогенераторные фирмы всего мира, в том числе и наши конкуренты "Альстом", "Сименс", "Дженерал Электрик", китайские, японские турбино-генераторные предприятия, именно так и организованы", — отметил глава "Турбоатома".

Ключевой задачей компании "Украинские энергетические машины" станет развитие украинского машиностроительного комплекса. Субботин убежден, что принцип организации производства на вновь созданной компании будет соответствовать действующей мировой практике.

"Производственный и конструкторский потенциал предприятий позволяет нам не уступать мировым фирмам-конкурентам, теперь мы сможем выйти на новый уровень предоставления услуг, экономя время, модернизируя станции, внедряя новые разработки. Наша конечная цель — эффективно конкурировать с другими аналогичными компаниями мирового уровня и обеспечивать прибыль для наших акционеров (среди которых государство является крупнейшим)", — подытожил Виктор Субботин.