Обновление жилья в Украине в 4 раза отстает от срока эксплуатации — нардеп

На замену старого жилья на новое Украине понадобится около 200 лет. Такое мнение депутат от "Слуги народа", представитель Кабинета министров в Верховной Раде Украины Елена Шуляк выразила в интервью LIGA.net.

По ее словам, средний срок жизни здания составляет 50-70 лет.

"Сейчас индекс замещения старого жилья новым в Украине — 0,5% в год. Это самый низкий показатель в Европе. Чтобы заменить старое жилье на новое, нам понадобится 200 лет", — заявила нардеп.

Напомним, по данным Госстата, индекс строительной продукции в 2019 году, скорректированный на эффект календарных дней, по сравнению с предыдущим годом, вырос на 20% и составил 106,8%. Таким образом, в годовом измерении выпуск строительной продукции возрастает на 20%.

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Объем произведенной строительной продукции (выполненных строительных работ) предприятиями Украины в 2019 году составил 177 млрд грн.