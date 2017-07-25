Обувной бренд SuperStep до конца года планирует открыть 3 магазина

В ТРЦ "Лавина" в августе 2017 года откроется новый магазин обувной сети SuperStep. Это станет 4-й магазин сети в Украине. Об этом во время интервью Delo.UA рассказал генеральный директор Lacoste и SuperStep в Украине Джан Угурлуджан.

"Надеемся, что до конца года количество бутиков бренда SuperStep вырастет до 6 — как за счет киевских локаций, так и выхода в новые города",— рассказал гендиректор SuperStep в Украине.

Что касается открытия новых магазинов сети Lacoste, то в июле состоялось открытие бутика в Одессе. Еще ранее компания отрыла магазин в ТРЦ "Лавина".

Отметим, что бренды Lacoste и SuperStep представляет в Украине турецкий холдинг "Эрен Груп". На украинский рынок он зашел в 2008 году. Сейчас это две компании — "Ретек" (бренд Lacoste) и "Интермода-ЮК" (бренд SuperStep).

В Украине работает 10 бутиков Lacoste в 5 городах и 3 магазина SuperStep в 2 городах.

На глобальном уровне в сфере fashion-ритейл "Эрен Груп" представляет бренды Lacoste, Burberry, Occasion, SuperStep, Gant, Nautica, Converse, Aigle, Keds и другие. Кроме ритейла, холдинг также занимается энергетикой, бумажной промышленностью, портами, упаковкой, цементом, текстилем и туризмом.

Интервью с генеральным директором Lacoste и SuperStep в Украине Джаном Угурлуджаном читайте завтра на Delo.UA